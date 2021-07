Lady Kitty Spencer, 30 ans, épouse Michael Lewis, 62 ans, en Italie – Harry et William absents | Royale | Nouvelles

Lady Kitty Spencer pose sur un balcon à Rome

Lady Kitty Spencer, 30 ans, a dit “oui” devant ses invités réunis à la Villa Aldobrandini à Frascati, un manoir de campagne près de Rome. On pense que la cérémonie de mariage a commencé à 18 heures samedi, mais la fête a duré des heures dans la nuit.

On sait peu de choses sur la cérémonie, car les mariés sont restés discrets à ce sujet et n’ont pas partagé de clichés des noces sur leur compte de réseau social.

Sans aucune mention de son grand jour, Lady Kitty a partagé hier une photo d’elle-même assise sur un banc de la Piazza del Duomo à Florence, écrivant: “La meilleure façon de voir la Piazza del Duomo – tôt le matin sans âme en vue” .

Cependant, un indice majeur que son mariage approchait a été laissé par le mannequin néerlandais Marpessa Hennink, qui a posté la semaine dernière un selfie avec la nièce de Diana avec les mots : “Team Bride. Ça arrive enfin.”

Lady Kitty aurait porté une robe de mariée Dolce & Gabbana, en tant qu’ambassadrice mondiale de la marque.

Lady Kitty Spencer s’est mariée samedi en Italie (Image: GETTY)

L’artiste Piotr Krzymowski montrant le feu d’artifice à la fin de la réception de mariage de Lady Kitty (Image : INSTAGRAM/Piotr Krzymowski)

Parmi ceux qui se sont rendus en Italie pour célébrer l’heureux couple, il y avait les sœurs jumelles de la mariée Eliza et Amelia.

Ses amis la vicomtesse Emma Weymouth et son mari Ceawlin Thynn, le marquis de Bath, la pop star Pixie Lott et son petit ami modèle Oliver Cheshire, la femme d’Idris Elba Sabrina et la star de Made In Chelsea Mark Vandelli étaient également présents.

Les trois enfants adultes que M. Lewis, 62 ans, avait au cours de sa relation avec son ex-femme Leola ont également participé au grand jour du couple.

On ne sait pas si le père de Lady Kitty, Charles, le 9e comte Spencer, s’est rendu en Italie pour les noces.

Vendredi, il a publié une image de la lune s’élevant au-dessus des jardins de sa résidence, Althorp.

LIRE LA SUITE: La reine est invitée à retirer le titre du prince Harry à la suite de l’annonce du livre

Lady Kitty Spencer n’a jamais parlé publiquement de sa relation avec Michael Lewis (Image: GETTY)

Il est également très peu probable que le prince William et Kate aient pu se rendre en Italie pour assister au mariage du cousin du duc, étant donné que les touristes voyageant d’Angleterre vers le pays méditerranéen sont actuellement tenus de s’isoler pendant cinq jours et plus tôt cette semaine, les Cambridges ont célébré Le huitième anniversaire du prince George.

De même, Meghan et le prince Harry n’auraient pas traversé l’Atlantique pour assister aux noces.

Alors que la famille proche des mariés n’a pas encore partagé de clichés du mariage, leurs amis en ont fourni des extraits sur Instagram, montrant le lieu et la réception.

Avant la cérémonie, le photographe German Larkin a partagé une vidéo sur ses histoires Instagram montrant la vue imprenable depuis la Villa Aldobrandini.

La vicomtesse Weymouth et la DJ Marjorie Gubelmann ont révélé sur les réseaux sociaux que leurs tenues étaient confectionnées par D&G.

A NE PAS MANQUER

L’artiste Piotr Krzymowski posant dans le somptueux jardin de l’Hôtel de Russie (Image : INSTAGRAM/Piotr Krzymowski)

Charles Spencer a partagé cette photo d’Althorp vendredi (Image: CHARLES SPENCER/INSTAGRAM)

La créatrice de mode Jade Holland Cooper a posé pour des photos avec la vicomtesse Weymouth – et a noté sur l’un des clichés que la température dans le centre de l’Italie était de 32°C.

Et l’artiste Piotr Krzymowski a posé dans les somptueux jardins de l’Hôtel de Russie, où des invités auraient séjourné.

Il a écrit en légende : “Photo suivante avec toi @kitty.spencer”

Au début du festin, M. Larkin a également partagé des clichés de la réception de mariage s’éclairant lors d’un spectacle de lumière colorée.

Des aperçus du menu, qui comprenait une salade de veau et de thon, des raviolis au bouillon de bœuf et à la crème de citrouille, des aubergines au four et une sélection de friandises sucrées, ont également été vus sur les comptes de médias sociaux de certains des invités de Lady Kitty et de M. Lewis.

Lady Kitty Spencer est la cousine du prince William et du prince Harry (Image: EXPRESS)

Le divertissement a été assuré par des musiciens placés sous de superbes arches de fleurs épanouies.

La soirée de célébration s’est terminée en beauté avec un magnifique feu d’artifice.

Lady Kitty n’a jamais parlé publiquement de sa relation avec le magnat de la mode.

Elle a expliqué sa décision lors d’une interview avec le magazine Town & Country, déclarant : “Ce n’est pas que je n’accorde pas d’importance à l’amour.

“C’est parce que, pour moi, l’amour est la chose la plus importante au monde, et je le protégerai de tout mon cœur en n’en faisant pas un sujet de discussion.

Photographe German Larking montrant le lieu du mariage de Lady Kitty sur Instagram (Image : INSTAGRAM/GERMAN LARKIN)

“Vous vous ouvrez à d’autres personnes qui ont des opinions, et cela n’a tout simplement aucun rapport avec la vie de qui que ce soit, sauf la mienne et celle de ma famille.”

Kitty a ajouté : “J’ai juste hâte d’avoir une vie familiale vraiment heureuse : un mariage heureux et des enfants heureux.

“Et je me sens très en paix avec le fait que les choses se déroulent comme elles le devraient.”

Le couple a été aperçu pour la première fois en train de s’embrasser à St Tropez en août 2019, lorsqu’ils ont été vus quitter le Club 55.