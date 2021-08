Lady Louise a accès à des documents «rares» de Victoria par la reine – «Rarement déterré» | Royale | Nouvelles

in

Selon un initié royal, le monarque a permis à Lady Louise, 17 ans, de voir les œuvres d’art des Highlands de la reine Victoria.

La source a déclaré au Sun: “En raison de son talent artistique évident, la reine a permis à Louise de parcourir une partie de la collection de croquis des Highlands de la reine Victoria qui sont conservés à Balmoral mais sont rarement déterrés de nos jours.”

L’initié a ajouté: “La reine aime le fait que Louise et James savourent leur séjour à Balmoral, et elle est devenue particulièrement proche de Louise, qui semble être devenue son petit-fils préféré, suivi de près par James.

« Louise s’est également fait aimer de tout le monde en s’occupant des enfants de William et Kate quand ils étaient ici.

“Louise adore dessiner et dessiner et essayait très patiemment d’amener Charlotte à faire des photos de lapins et de cerfs.”

Lady Louise est le septième petit-enfant de la reine et le 15e dans la lignée de succession au trône britannique.

Cependant, la royale pourrait être appelée à jouer un rôle majeur dans le cabinet lorsqu’elle aura 18 ans plus tard cette année.

Selon le protocole royal, Lady Louise pourra décider si elle souhaite prendre le titre de SAR la princesse Louise.

Ses parents ont décidé de ne pas donner à Lady Louise ou à son frère James, vicomte Severn, 13 ans, les titres de HRH à la naissance.