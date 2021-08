Lady Louise est «intelligente» et devrait suivre les traces académiques d’Edward au milieu des résultats AS | Royale | Nouvelles

in

La petite-fille de la reine, 17 ans, a étudié pour ses niveaux AS dans une école privée à Ascot. C’est la première année d’un diplôme de niveau A. Selon le magazine Hello, ses sujets de prédilection sont l’anglais, l’histoire, la politique et le théâtre. Comme des milliers d’autres étudiants à travers l’Angleterre, Lady Louise aurait reçu ses notes mardi.

Auparavant, la comtesse avait parlé d’ambitions pour sa fille, exprimant le désir qu’elle poursuive et termine ses études à l’université.

Sophie a déclaré: “Je ne la forcerais pas, mais si elle le veut. Elle est assez intelligente.”

La comtesse a déclaré plus tard à BBC Radio 5 Live qu’elle espérait que la vie privée de sa fille serait protégée à l’avenir pour lui permettre de poursuivre ses études universitaires.

“J’espère qu’elle pourra poursuivre ses études, ce qu’elle voudra probablement faire, et j’espère qu’elle et ses amis la protégeront de tout ce que quelqu’un pourrait vouloir faire”, a-t-elle déclaré.

“Mais je dois la laisser vivre sa vie. Ce n’est pas à moi de vivre.

“Je ne peux l’équiper que du mieux que je peux, et ensuite elle doit faire ses propres choix.

Le plus jeune fils de la reine a obtenu une place pour étudier l’histoire à l’Université de Cambridge, où il a obtenu un 2:2.

La grand-mère de Lady Louise n’est jamais allée à l’école et a été instruite à la maison par une gouvernante, recevant des cours tous les jours de 9h30 à 11h.

Le professeur Kate Williams, auteur de Young Elizabeth, a déclaré dans une interview: “Le père de la reine n’aimait pas l’école et sa mère pensait qu’il était plus important de s’amuser.”