Lady Louise et James, vicomte Severn, prennent un thé avec Queen « régulièrement » | Royale | Nouvelles

La comtesse, 56 ans, faisant référence à des périodes en dehors du verrouillage et du protocole strict de Covid-19, a décrit les grands avantages de vivre à 11 miles de Sa Majesté, 95 ans. Le prince Edward, 57 ans, et sa famille vivent à Bagshot Park House à Surrey depuis plus que 20 ans.

Il compte 120 chambres avec des intérieurs majestueux et des ornements saisissants – et est l’une des plus grandes résidences royales qui n’est pas une propriété principale de la reine Elizabeth II.

Le couple s’y est installé après leur mariage en 1999, et ces dernières années, le prince Edward a prolongé le bail de plus d’un siècle.

Lady Louise, 17 ans, et James, vicomte Severn, 13 ans, profitent des 51 acres de terrain du bâtiment classé Grade II, ainsi que du lac et de plusieurs écuries.

Le pavillon initial a été construit dans les années 1630 dans le cadre d’une série de pavillons plus petits pour le roi Charles.

Il a une valeur estimée à 30 millions de livres sterling.

La propriété est également située à seulement 18 km du château de Windsor, de sorte que le prince Edward et sa famille peuvent souvent rendre visite à la reine.

S’adressant à Sky News, Sophie a déclaré un jour: “Nous sommes beaucoup plus chanceux parce que nous vivons si près de la reine, donc quand elle passe beaucoup de temps à Windsor le week-end, nos enfants ont plus de chance car ils peuvent passer et prendre le thé avec elle régulièrement.”

La comtesse a récemment assumé un nouveau rôle qui lui a été confié par la cousine de la reine, la princesse Alexandra.

La princesse Alexandra, qui est la patronne des chiens-guides depuis près de sept décennies, a transmis le patronage à Sophie lors d’une visite conjointe à l’association caritative.

Le président de Guide Dogs, Jamie Hambro, a félicité la princesse Alexandra pour son travail avec l’association caritative.

Il a déclaré: “Nous sommes incroyablement honorés de marquer et de remercier en personne, la princesse Alexandra, pour sa merveilleuse contribution au cours des 67 dernières années, d’abord en tant que présidente, puis depuis 1957 en tant que marraine.

