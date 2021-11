Lady Louise fête son anniversaire à la suite d’un accouchement d’urgence il y a 18 ans | Royale | Nouvelles

Lady Louise Windsor, l’aînée des deux enfants du prince Edward et de Sophie Wessex, a fêté lundi ses 18 ans. Mais le petit-fils de la reine est entré dans le cabinet de façon assez remarquable en novembre 2003.

Il a été révélé pour la première fois que la comtesse de Wessex, aujourd’hui âgée de 56 ans, était tombée enceinte d’elle et du premier enfant du duc de Wessex quelques mois plus tôt en mai.

À la suite de l’annonce, qui est intervenue moins de quatre ans après qu’Edward et Sophie se sont mariés en 1999, une déclaration du palais de Buckingham disait: « La reine et le duc d’Édimbourg et les membres des deux familles sont ravis. »

Il a également été révélé que Sophie devait accoucher début décembre.

Cependant, après que la comtesse a commencé à ressentir des crampes dans sa maison de Surrey à Bagshot Park en novembre, elle a été transférée à l’hôpital Frimley Park, à environ quatre miles de là.

Sophie a ensuite accouché d’une petite fille par césarienne d’urgence suite à un décollement placentaire.

Selon Royal Central, cela a entraîné une « perte de sang assez grave » pour Sophie et le bébé.

JUST IN: Les souvenirs du jubilé de platine de la reine ont été mis en vente avant les célébrations de l’année prochaine

Un communiqué de presse publié le 10 novembre a confirmé la naissance du septième petit-enfant de la reine.

« Son Altesse Royale la comtesse de Wessex a accouché en toute sécurité d’une petite fille par césarienne d’urgence à 23h32 le samedi 8 novembre, à l’hôpital Frimley Park NHS de Surrey », peut-on lire.

La déclaration a également confirmé que Lady Louise pesait 4 livres 9 onces, ce qui la rendait considérablement plus légère que nombre de ses cousins ​​et de son frère.

En comparaison, le frère cadet de Louise, James, pesait 6 lb 2 oz en 2007.

Le prince William a fait pencher la balance à 7 lb 1,5 oz et son jeune frère, le prince Harry, était considéré comme étant du côté le plus léger de l’entreprise à 6 lb 14 oz.

Le communiqué de presse de Louise ajoute : « Son Altesse Royale et sa fille sont toutes les deux stables.

LIRE LA SUITE : Révolution royale : la princesse prononcera son premier discours public dans un nouveau rôle politique

« Par mesure de précaution purement, le bébé a été emmené à l’unité régionale de néonatologie de l’hôpital St George de Tooting. »

Royal Central rappelle comment le prince Edward a été contraint de rentrer au Royaume-Uni après une visite officielle à Maurice lors de la naissance de sa fille et a partagé son temps entre voir Sophie à Surrey et Louise à Londres.

Lorsque la comtesse a retrouvé sa fille à Frimley, le comte de Wessex a déclaré aux journalistes : « L’important est que cela a été une journée fantastique dans nos vies, une journée de grand soulagement et de joie, et il est difficile d’expliquer être ensemble en famille pour la première fois.

Sophie est sortie de Frimley quelque 11 jours après la naissance prématurée de Louise le 19 novembre.

Après sa libération, la comtesse a déclaré: «Je ne remercierai jamais assez le personnel, l’équipe médicale et les infirmières de Frimley Park pour tout ce qu’ils ont fait pour moi et notre belle fille qui nous rejoindra à la maison pour compléter notre famille très bientôt.

A NE PAS MANQUER :

Famille royale : Harry dans une nouvelle tempête Netflix « étonnante » [LIVE]

Les traditions du dîner de Noël de la reine mises à nu par l’ancien chef royal [INSIGHT]

Kate et le prince William s’ouvrent sur la «belle» journée de George [REVEALED]

« Je suis ravi de rentrer à la maison. »

Malgré cela, la naissance prématurée a entraîné des complications appelées ésotropie – une affection oculaire qui tourne l’œil vers l’extérieur.

Heureusement, les problèmes optiques de Louise ont depuis été corrigés.