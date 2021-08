Lady Louise reçoit un “cadeau spécial” du prince Philip comme “moyen subtil” de montrer des liens étroits | Royale | Nouvelles

in

Lady Louise Windsor partageait un « lien très spécial » avec son grand-père, le prince Philip, en raison de leur amour commun pour la conduite en calèche. Après la mort du duc d’Édimbourg en avril, il a laissé à sa plus jeune petite-fille quelques cadeaux importants pour « encourager ses activités », qui comprenaient sa voiture personnelle et ses deux chevaux Fell. Lady Louise Windsor a récemment été vue en compétition au Windsor Horse Show, où elle a pris les rênes de la calèche vert foncé de son défunt grand-père.

La liste a rapporté: “Il y a quelque chose à dire sur le lien entre une petite-fille et un grand-père, et, comme l’a noté Cosmopolitan, Lady Louise Windsor et feu le prince Philip étaient très proches.

“Les deux partageaient un certain nombre de passions, à savoir leur intérêt pour les chevaux. Philip était souvent vu lors des événements équestres de Louise, tout comme il l’était pour sa fille, la princesse Anne et les deux semblaient partager un lien très spécial.

“Philip est décédé en avril 2021 et, à ce titre, a laissé un certain nombre de cadeaux touchants à sa jeune petite-fille. Selon Cosmopolitan, Philip a laissé ses deux chevaux Fell, Balmoral Nevis et Notlaw Storm à Louise.

« De plus, il lui a offert son propre chariot à quatre roues, le même chariot utilisé lors de son cortège funèbre.

“Philip a souvent utilisé la voiture pendant son séjour au château de Windsor. Son choix de lui laisser un tel objet a été interprété par certains comme sa manière subtile d’encourager ses poursuites.

“Puisque le carrosse a été utilisé lors des funérailles de Philip pour transporter sa casquette et ses gants, on peut dire sans se tromper que c’était un cadeau incroyablement spécial pour Louise.”

Dans une interview avec BBC Radio 5 Live, la mère de Lady Louise, Sophie Wessex, a parlé du lien étroit que sa fille partageait avec feu Duke et de leur amour mutuel pour le sport.

Elle a déclaré: “Il a vraiment encouragé Louise et quand elle a non seulement dit que je pouvais essayer, mais a ensuite montré du flair pour cela, il était tout simplement brillant avec elle.

Le prince Philip est décédé à l’âge de 99 ans le 9 avril, avec la reine à son chevet au château de Windsor.

Sophie Wessex est devenue visiblement émue lors de son entretien avec la BBC, alors qu’elle parlait du trou “de taille géante” laissé dans la famille royale par sa mort.

Ses funérailles ont eu lieu le 17 avril à la chapelle St George, avec seulement 30 membres de la famille et des amis proches présents en raison des restrictions COVID-19 en cours.

Conformément à ses souhaits de « funérailles sans tracas », le service a souligné ses liens militaires et ses liens étroits avec la Royal Navy.

Au moment de sa mort, le duc d’Édimbourg était marié à la reine depuis plus de sept décennies et était l’époux le plus ancien de l’histoire britannique.