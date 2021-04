Lady Louise rend un hommage chaleureux au prince Philip avec une promenade en calèche à Windsor | Royal | Nouvelles

Lady Louise, 17 ans, est sortie pour une promenade en calèche – un passe-temps qu’elle prend après le duc d’Édimbourg avec – à Windsor plus tôt dans la journée. La fille du prince Edward et de Sophie était accompagnée d’un marié pour la sortie.

On pense que la voiture et les deux poneys appartiennent à Philip dans un hommage émouvant.

Lady Louise prend après son grand-père avec son amour de la conduite en calèche.

Philip était souvent aperçu dans sa voiture autour de Windsor.

Et il a continué à participer à des compétitions de conduite en calèche au rythme effréné dans ses 80 ans.

Le palais de Buckingham a annoncé la mort de Philip dans un communiqué juste après midi.

Le Palais a déclaré dans un communiqué: «C’est avec une profonde tristesse que Sa Majesté la Reine annonce la mort de son époux bien-aimé, Son Altesse Royale le Prince Philip, duc d’Édimbourg.

«Son Altesse Royale est décédée paisiblement ce matin au château de Windsor.

“D’autres annonces seront faites en temps voulu.

Des membres du public ont commencé à placer des fleurs aux portes d’entrée du palais de Buckingham et à l’extérieur du château de Windsor.

Cependant, le gouvernement a averti les gens de continuer à suivre les règles du coronavirus et de ne pas se rassembler dans les résidences royales.

Le duc était rentré à Windsor le 16 mars pour retrouver la reine après avoir passé un mois à l’hôpital.

Le monarque et Philip ont passé une grande partie du verrouillage à la résidence Berkshire avec un ménage réduit surnommé HMS Bubble.

Philip est l’époux le plus ancien de l’histoire britannique.

Il a passé des décennies à soutenir la reine et a accompli plus de 22000 engagements publics avant sa retraite en 2017.

Dans un discours prononcé en 1997 pour célébrer leur anniversaire de mariage en or, la monarque a rendu un hommage émouvant à son mari.

Elle a déclaré: “C’est quelqu’un qui ne prend pas facilement les compliments. Mais il a, tout simplement, été ma force et est resté toutes ces années, et moi, et toute sa famille, et cela et bien d’autres pays, lui devons un dette plus grande qu’il ne réclamerait jamais, ou nous le saurons jamais. “