Lady Louise saluée après avoir occupé le devant de la scène – “Jeune femme magnifiquement assurée” | Royale | Nouvelles

Lady Louise, la fille unique du comte et de la comtesse de Wessex, a pris d’assaut les observateurs royaux après la diffusion de son interview sur le regretté duc d’Édimbourg dans le cadre du documentaire d’une heure de la BBC, Prince Philip: The Royal Family Remembers. Le jeune de 17 ans a parlé “avec confiance et charme”, selon l’auteur royal Hugo Vickers.

Parlant de la performance du jeune royal pendant le film, il a déclaré à Express.co.uk: “Elle a parlé avec confiance et charme.

“J’ai entendu certains dire qu’ils la pensaient la meilleure.

“Montre à quel point St Mary’s Ascot est une bonne école.”

Le commentateur royal a ajouté que Lady Louise était également “en bonne relation avec son père”, le prince Edward.

Parmi les autres observateurs royaux louant Louise, il y avait Rebecca English, rédactrice royale du Daily Mail.

Elle a écrit sur Twitter : “Je pensais qu’elle apparaissait comme une jeune femme magnifiquement assurée, authentique et éloquente. A surveiller !”

Au cours du documentaire, Lady Louise a parlé de sa passion pour la conduite en calèche après son grand-père bien-aimé et de tout ce qu’elle avait eu la chance d’apprendre de lui.

L’adolescent au franc-parler a déclaré: “Le duc d’Édimbourg a été tellement impliqué dans ma conduite qui a été si belle, bien que légèrement effrayante car il a à peu près inventé le sport.

“C’est incroyable d’avoir appris de lui de première main.”

Louise a rappelé comment les yeux du duc “s’illuminaient” lorsqu’ils discutaient de compétitions ou sortaient pour s’entraîner à la conduite de calèche.

Elle a déclaré: “Après une compétition, il demandait toujours comment ça s’était passé.

“Ses yeux s’illuminaient parce qu’il était tellement excité quand il en parlait.

“Quand nous allions conduire en calèche, il m’emmenait chaque jour sur un itinéraire différent, je ne sais pas comment il faisait ça, et me racontait toutes sortes d’anecdotes sur tout et n’importe quoi.”

Dans un éloge sincère, Louise a ajouté: “Il est honnêtement l’une des personnes les plus intéressantes que j’ai jamais rencontrées.”

S’adressant à la caméra, la jeune femme de 17 ans a également révélé qu’elle avait participé au programme du Duke of Edinburgh Award.

Parmi ses raisons de relever ce défi, elle a dit qu’elle voulait aussi faire la fierté de son grand-père.

Elle a déclaré: “Il y avait certainement un élément pour rendre mon grand-père fier et l’honorer en participant au prix qui a été l’essentiel de l’œuvre de sa vie.

“J’espère vraiment l’avoir rendu fier.”

Lady Louise est la plus jeune petite-fille de la reine et du prince Philip et la 16e en ligne du trône.

Sophie et le prince Edward ont décidé de ne pas lui donner, ainsi qu’à son frère James, le vicomte Severn, un titre royal, mais en tant que petits-enfants du souverain, ils peuvent toujours le récupérer après avoir eu 18 ans – une étape importante que Lady Louise atteindra le 8 novembre.

Dans une interview avec le Sunday Times, à l’été 2020, Sophie a discuté de l’avenir de Louise, en déclarant : “Nous essayons de les élever avec la compréhension qu’ils sont très susceptibles d’avoir à travailler pour gagner leur vie. C’est pourquoi nous avons pris la décision de ne pas utiliser les titres des RHS.

“Ils les ont et peuvent décider de les utiliser à partir de 18 ans, mais je pense que c’est hautement improbable.”

En ce moment, Louise se concentre sur ses études à St Mary’s Ascot, un internat indépendant non mixte.