Lady Louise s’ouvre sur le prince Philip enseignant à sa voiture à conduire “Un peu effrayant !” | Royale | Nouvelles

La petite-fille de la reine, 17 ans, a fait une rare apparition devant les caméras alors qu’elle rejoignait les principaux membres de la famille royale pour partager des souvenirs spéciaux du duc d’Édimbourg. Le documentaire phare de la BBC intitulé Prince Philip: The Royal Family Remembers, diffusé mercredi soir et comportait des interviews du prince Charles, de la princesse Anne, du prince Andrew et du prince Edward.

Les petits-enfants adultes du prince Philip, le prince William, le prince Harry, la princesse Beatrice, la princesse Eugénie, Peter Philips et Zara Tindall ont également partagé leurs histoires intimes sur sa vie de 99 ans.

Lady Louise était le plus jeune membre de la famille à participer au documentaire et a parlé de l’influence de son grand-père sur sa conduite en calèche.

Dans un moment sincère, la fille adolescente du comte et de la comtesse de Wessex, a décrit son implication comme « si belle, bien que légèrement effrayante ».

Lady Louise a déclaré: «Le duc d’Édimbourg a été tellement impliqué dans ma conduite qui a été si belle, bien que légèrement effrayante parce qu’il a à peu près inventé le sport.

« C’est incroyable d’avoir appris de lui de première main.

Lady Louise, tout comme ses grands-parents, a une grande passion pour l’équitation et participe régulièrement aux compétitions.

L’adolescent a décrit comment les “yeux s’illuminaient” du prince Philip lorsqu’ils ont discuté du déroulement des événements et ont déclaré que le couple irait ensuite s’entraîner.

Elle a déclaré: «Après une compétition, il demandait toujours comment ça s’était passé. Ses yeux s’illuminaient parce qu’il était tellement excité quand il en parlait.

«Quand nous allions conduire en calèche, il m’emmenait chaque jour sur un itinéraire différent, je ne sais pas comment il faisait ça, et me racontait toutes sortes d’anecdotes sur tout et n’importe quoi.

“Il est honnêtement l’une des personnes les plus intéressantes que j’ai jamais rencontrées.”

Le duc d’Édimbourg est décédé en avril, à seulement deux mois de son 100e anniversaire.

« Ma partie préférée était mes expéditions.

“Juste avoir ce niveau d’indépendance et d’autosuffisance et avoir ce sentiment d’accomplissement quand c’est terminé.”