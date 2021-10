Lady Louise Windsor a visité son émission préférée pour son anniversaire – « Elle est une grande fan ! » | Royale | Nouvelles

Les deux membres de la famille royale ont assisté à une émission en direct en 2018 pour regarder Strictly Come Dancing et ont encouragé les concurrents, dont la chanteuse de Steps Faye Tozer et la gagnante de la série Stacey Dooley. Selon l’hôte de Strictly Tess Daly, la visite de Lady Louise faisait partie des célébrations de son 15e anniversaire.

Tess Daly présente la série à succès BBC One depuis sa création en 2004. Strictly diffuse actuellement sa 19e saison.

S’adressant à Hello !, Tess a expliqué: « C’était agréable de les avoir là-bas, nous sommes très chanceux d’avoir quelques fans dans la maison royale… Ils l’ont absolument fait [get a backstage tour].

« Lady Louise fêtait ses 15 ans et elle a dit que c’était un plaisir de venir visiter le spectacle.

« Elle est une grande fan, elle-même et sa mère. »

L’hôte a ajouté : « Ils ont apprécié toute l’action depuis la première rangée et ils ont passé une excellente soirée. C’était super de les accueillir.

En 2020, le candidat de Strictly JJ Chalmers a reçu un message personnel de son ami le prince Harry.

Le duc de Sussex a déclaré: «Je suis vraiment fier que vous soyez dans cette position maintenant. Vous n’êtes pas un danseur et cela prouve que vous pouvez faire tout ce que vous pouvez penser, ce qui est incroyable.

Lady Louise Windsor devrait prendre une décision qui changera sa vie au sein de la famille royale à temps pour son 18e anniversaire en novembre.

LIRE LA SUITE : Qui a quitté Strictly Come Dancing hier soir ?

Il a déclaré: « Parce qu’elle est la petite-fille de la reine, Lady Louise peut se considérer comme une princesse à l’âge de 18 ans … et il y a un argument solide pour qu’elle le fasse.

« Elle semble être très mature pour son âge, et elle s’annonce être précisément le genre de personne sur laquelle la reine peut compter à l’avenir. »

Lady Louise Windsor vit à Bagshot Park avec ses parents Prince Edward et Sophie, la comtesse de Wessex et son frère James Vicomte Severn.