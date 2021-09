Lady Louise Windsor connaît un changement majeur après la naissance du bébé de la princesse Beatrice | Royale | Nouvelles

in

Le prince Philip était «satisfait» de Lady Louise, dit Sophie Wessex

Beatrice, 33 ans, et Edoardo Mapelli Mozzi, 38 ans, ont accueilli samedi une petite fille, dont le nom n’a pas encore été annoncé au public. Bien qu’il soit peu probable que le nouveau-né porte un titre britannique, elle a tout de même acquis une position dans la lignée de succession au trône grâce à la lignée de sa mère.

Comme Béatrice est 10e en ligne du trône, sa fille est née 11e en ligne.

Cela signifie que tous les membres de la famille royale qui tombent après dans la ligne de succession ont été renversés d’un poste.

C’est le cas de Louise, 17 ans, fille de Sophie, comtesse de Wessex, 56 ans, et du prince Edward, 57 ans.

Après la naissance de bébé Mapelli Mozzi, Louise est 16e en ligne, positionnée juste après son père et son frère cadet James, le vicomte Severn, 13 ans.

Lady Louise Windsor est la plus jeune petite-fille de la reine (Image: GETTY)

La princesse Béatrice a donné naissance à sa fille samedi (Image: GETTY)

Contrairement à la princesse Charlotte, six ans, et à son frère cadet, le prince Louis, trois ans, Louise a été dépassée dans l’ordre de succession par James après sa naissance.

En effet, elle est née avant l’entrée en vigueur de la loi de 2013 sur la succession à la Couronne.

Cette modification clé du droit successoral a remplacé la primogéniture de préférence masculine par une primogéniture absolue pour tous les enfants nés après le 28 octobre 2011.

En tant que petits-enfants du souverain, Louise et James avaient droit aux styles de SAR et aux titres royaux.

LIRE LA SUITE: Le bébé de la princesse Beatrice pourrait signaler une séparation avec la famille royale: “Sa propre vie”

Sophie et Lady Louise s’adressant à la presse après la mort du prince Philip en avril (Image: GETTY)

Cependant, leurs parents ont décidé de les élever sans les titres de princesse et de prince.

Une fois qu’ils auront 18 ans, ils pourront décider s’ils veulent assumer le rôle de membres de la famille royale.

Le 18e anniversaire de Louise est le 8 novembre, après quoi elle pourrait devenir connue sous le nom de SAR la princesse Louise.

Dans une interview avec le Sunday Times, à l’été 2020, Sophie a discuté de l’avenir de Louise, en déclarant : “Nous essayons de les élever avec la compréhension qu’ils sont très susceptibles d’avoir à travailler pour gagner leur vie. C’est pourquoi nous avons pris la décision de ne pas utiliser les titres des RHS.

A NE PAS MANQUER

Lady Louise a transmis la passion de la conduite en calèche du prince Philip (Image: GETTY)

Lady Louise, Sophie et James, vicomte Severn aux funérailles du prince Philip (Image: GETTY)

“Ils les ont et peuvent décider de les utiliser à partir de 18 ans, mais je pense que c’est hautement improbable.”

Louise faisait partie des membres de la famille royale qui ont participé au documentaire de la BBC diffusé hier soir, Prince Philip: The Royal Family Remembers.

L’adolescente a charmé les téléspectateurs avec sa première interview officielle, au cours de laquelle elle a parlé avec une affection évidente de son défunt grand-père et de la façon dont il lui avait transmis sa passion pour la conduite de calèche.

Elle a déclaré: “Le duc d’Édimbourg a été tellement impliqué dans ma conduite qui a été si belle bien que légèrement effrayante parce qu’il a à peu près inventé le sport.

Sophie et le prince Edward se sont mariés en 1999 (Image: EXPRESS)

“C’est incroyable d’avoir appris de lui de première main.

“Après une compétition, il demandait toujours comment ça s’était passé.

“Ses yeux s’illuminaient parce qu’il était tellement excité quand il en parlait.

“Quand nous allions conduire en calèche, il m’emmenait chaque jour sur un itinéraire différent, je ne sais pas comment il faisait ça, et me racontait toutes sortes d’anecdotes sur tout et n’importe quoi.

“Il est honnêtement l’une des personnes les plus intéressantes que j’ai jamais rencontrées.”

Lady Louise s’exprimant lors du documentaire de la BBC consacré au prince Philip (Image: BBC)

Au cours de l’émission, Louise a également révélé qu’elle avait participé au Duke of Edinburgh Award, un programme lancé par le prince Philip en 1956.

De l’expérience, Louise a déclaré: “Ma partie préférée était mes expéditions.

“Juste avoir ce niveau d’indépendance et d’autosuffisance et avoir ce sentiment d’accomplissement quand c’est terminé.

“Il y avait certainement un élément pour rendre mon grand-père fier et l’honorer en participant au prix qui a été l’œuvre de sa vie.

“J’espère vraiment l’avoir rendu fier.”