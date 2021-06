Lady Louise Windsor et James bénéficient d’une marge de manœuvre spéciale par la reine – Sophie Wessex explique | Royale | Nouvelles

Sophie a ajouté: “Louise se déplaçait sur son vélo, et James est très motivé pour sortir, donc en fait, ce n’était jamais une lutte.

“Il y a certainement eu des moments où je pense que nous nous sommes tous sentis un peu faibles.

“Mais ensuite, vous devez vous asseoir là et y aller, accrochez-vous – regardez notre environnement merveilleux, nous sommes très, très chanceux, et tant d’autres personnes ne sont pas dans cette situation. Si nous avions été assis dans un appartement, vous savez dans un immeuble… Mon cœur va aux personnes dans cette situation.

Expliquant le faible de la reine pour Louise et James, une source royale avait précédemment déclaré au Sun: “La reine aime le fait que Louise et James savourent leur séjour à Balmoral, et elle est devenue particulièrement proche de Louise, qui semble être devenue sa préférée. petit-fils, suivi de près par James.”