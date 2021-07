Lady Louise Windsor pourrait assumer le rôle royal de Sophie « la laissant prendre sa propre décision » | Royale | Nouvelles

Le prince Philip était «satisfait» de Lady Louise, dit Sophie Wessex

Plus d’attention a été portée sur Edward et Sophie depuis que le prince Harry et Meghan Markle ont quitté leur poste de membre de la famille royale, obtenant plus de reconnaissance pour le travail qu’ils font depuis des années. De plus, depuis les funérailles du prince Philip en avril, les deux enfants du couple, Lady Louise Windsor, 17 ans, et James, vicomte Severn, 13 ans, suscitent également plus d’intérêt. Alors qu’ils ont tous deux droit aux titres de HRH, Sophie et Edward ont décidé de ne pas les coiffer de titres royaux à leur naissance.

Au lieu de cela, ils ont des titres associés aux enfants d’un comte.

Dans une interview l’année dernière, Sophie a déclaré qu’il était possible que Louise et James veuillent devenir des membres de la famille royale.

Elle a dit qu’elle pensait que c’était peu probable, mais c’est finalement leur décision.

Elle a déclaré au Sunday Times : « Nous essayons de leur faire comprendre qu’ils sont très susceptibles d’avoir à travailler pour gagner leur vie.

« C’est pourquoi nous avons pris la décision de ne pas utiliser les titres des RHS.

Lady Louise Windsor pourrait assumer un rôle royal (Image: GETTY)

Lady Louise Windsor avec ses parents Prince Edward et Sophie, comtesse de Wessex (Image: GETTY)

“Ils les ont et peuvent décider de les utiliser à partir de 18 ans, mais je pense que c’est hautement improbable.”

Sophie a ajouté qu’elle aimerait voir Louise aller à l’université, mais encore une fois, ce serait sa décision.

Elle a dit : « Je ne la forcerais pas, mais si elle le veut. Elle est assez intelligente, donc je pense probablement, alors que James je ne sais pas.

Edward est allé à l’Université de Cambridge, puis a poursuivi une carrière dans le divertissement, tandis que Sophie a suivi une formation de secrétaire au West Kent College de Tonbridge avant de se lancer dans les relations publiques.

Les deux frères d’Edward, le prince Charles et le prince Andrew, ont fait carrière dans les forces armées avant de devenir membres de la famille royale à temps plein, tandis que sa sœur, la princesse Anne, est devenue royale à temps plein dès qu’elle a quitté l’école.

Toute la famille Wessex : James, Edward, Louise et Sophie (Image : GETTY)

Les cousins ​​de Louise, le prince William et le prince Harry, ont suivi la voie des forces armées jusqu’au service royal, tandis que la princesse Beatrice, la princesse Eugénie, Peter Phillips et Zara Tindall ont tous poursuivi leur propre carrière.

Pod Save the Queen est hébergé par Ann Gripper et présente le rédacteur royal du Daily Mirror, Russell Myers.

M. Myers a souligné que la décision reviendrait en fin de compte à Louise elle-même.

Il a déclaré: “Sophie a joué son rôle avec diligence au cours des deux dernières décennies et ce n’est que maintenant qu’elle obtient peut-être la reconnaissance qu’elle mérite et Edward est une figure très populaire.

«Je pense que les enfants n’auront pas nécessairement un rôle de premier plan à jouer dans la vie royale, mais Sophie a récemment déclaré que ce serait leur décision à prendre, n’est-ce pas, une fois qu’ils auront atteint un certain âge.

Louise avec sa mère et son frère aux funérailles du prince Philip (Image: GETTY)

« Donc, je pense que vous verrez beaucoup plus de Wessex sortir dans les mois à venir. »

Louise fête ses 18 ans en novembre, mais ne termine l’école que l’été prochain.

Elle aura une grande décision entre les mains, soit de prendre ses titres de RHS et de poursuivre sa propre carrière ou de consacrer sa vie au service royal.

Sophie et Edward se sont assurés de garder la vie de leurs enfants assez privée depuis leur naissance, n’apparaissant qu’à une poignée d’événements royaux par an.

Sophie a déclaré: «Ils vont à l’école ordinaire. Ils vont chez des amis pour des soirées pyjama et des fêtes.

Sophie Wessex : un expert discute de l’ésotropie de Lady Louise

Bien sûr, une école «ordinaire» pour la famille royale signifie deux des meilleures écoles indépendantes du pays.

La comtesse a ajouté : « Le week-end, nous promenons beaucoup de chiens et restons avec des amis.

«Je suppose que les grands-parents de tout le monde ne vivent pas dans un château, mais où vous allez n’est pas la partie importante, ni qui ils sont.

“Quand ils sont avec la reine, elle est leur grand-mère.”

Sophie a également révélé qu’Edward est un père très impliqué, qui l’aide dans les tâches quotidiennes comme la cuisine, et a insisté sur le fait que leur vie est très normale.

Elle a dit: “[Edward] est très bon aux barbecues, et les enfants adorent ça.

“Il emmène notre fils à la pêche, fait beaucoup d’équitation avec notre fille, il est très engagé en tant que père.”

