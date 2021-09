Lady Louise Windsor “rappelle la reine d’Anne” car elle voulait un poste royal supérieur | Royale | Nouvelles

Louise devrait avoir 18 ans en novembre, ce qui signifie qu’elle sera confrontée à une série d’énormes choix de vie à mesure qu’elle passera à l’âge adulte. Parmi eux, il s’agira de savoir si elle décide de prendre un titre royal et si elle choisit d’aller à l’université comme prochaine étape de sa vie. La fille unique de Sophie Wessex et du prince Edward est largement considérée comme la petite-fille préférée de la reine, principalement en raison de son lien unique avec le prince Philip.

Après le décès du duc d’Édimbourg plus tôt cette année, le jeune de 17 ans aurait eu un « grand impact » sur le monarque, ainsi que sur Kate, la duchesse de Cambridge.

Les rapports montrent que Louise a fait preuve d’une grande “patience” avec les enfants de Kate et ses cousins, ainsi que des compétences de garde d’enfants avec la princesse Charlotte.

Bien qu’on ne sache pas exactement quelles mesures Louise entreprendra ensuite, une source a déclaré un jour qu’en raison de son attitude “mature et diligente”, elle pourrait vouloir occuper un poste plus élevé au sein du cabinet.

La source a déclaré que la nature travailleuse de Louise “rappelle à la reine sa fille, la princesse Anne, qui est tout au sujet du devoir”.

Et comme elle a vu ses parents assumer plus de responsabilités pendant la pandémie de coronavirus, et à la suite de la séparation du prince Harry et de Meghan Markle du cabinet, Louise a été inspirée pour assumer de plus grands rôles.

La source a poursuivi: “Apparemment, depuis qu’Edward et Sophie ont dû en assumer davantage depuis le départ d’Harry et Meghan et qu’Andrew a été retiré, leur fille a été inspirée pour intervenir et aider aux côtés de ses parents.”

Une autre source aurait noté à quel point la reine était “incroyablement proche” de Louise, ajoutant: “Elle est pondérée, réfléchie et gentille, et rappelle à la reine elle-même en tant que jeune femme.

“Ils sont épais comme des voleurs et peuvent souvent être trouvés chevauchant leurs poneys seuls ensemble, où la reine aime transmettre beaucoup de sagesse à sa petite-fille.”

JUST IN: Lady Louise Windsor félicitée pour sa réponse «habile» au moment du mariage

«Elle pensait qu’elle assisterait à des dîners de gala tous les deux soirs et divertirait des stars de cinéma, mais la réalité de la vie royale consiste beaucoup plus à couper le ruban et à être visible pour leurs sujets.

“Lady Louise est née dans cette vie et a hérité d’un sens aigu du devoir de ses parents, que la reine trouve parfaitement fiables et diligents.”

Bien qu’elle semble prête pour un rôle plus important, Louise a bénéficié d’une éducation relativement privée avec son frère James, loin des projecteurs des médias.

Sophie a réfléchi à leur enfance lors d’une interview au Sunday Times l’année dernière, notant comment ils vont tous les deux dans une “école ordinaire”.

Elle a ajouté : « Ils vont chez des amis pour des soirées pyjama et des fêtes. Le week-end, nous promenons beaucoup de chiens et restons avec des amis.

«Je suppose que les grands-parents de tout le monde ne vivent pas dans un château, mais où vous allez n’est pas la partie importante, ni qui ils sont.

“Quand ils sont avec la reine, elle est leur grand-mère.”

Louise entame la deuxième année de ses A Levels et devrait suivre les traces de ses parents et travailler pour gagner sa vie après l’université – si elle y va.