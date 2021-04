Lady Louise Windsor saluée comme un «atout» pour la famille royale après avoir grandi hors des feux de la rampe | Royal | Nouvelles

Reine: le surnom de Lady Louise Windsor pour royal révélé

Au cours des dernières années, Lady Louise s’est montrée à la hauteur lors de moments poignants pour la famille royale malgré son jeune âge, selon un expert royal. La jeune femme de 17 ans a montré dans le passé qu’elle pouvait gérer avec grâce des situations difficiles – et elle continuera probablement à le faire en grandissant, a déclaré la biographe royale Ingrid Seward.

Mme Seward a déclaré à FEMAIL: “Elle a toujours été un atout pour la famille et très polie que la reine aime.

«Tu te souviens comment elle a aidé les demoiselles d’honneur sur les marches de la chapelle St George alors qu’elles entraient au mariage de la princesse Eugénie et que sa jupe a explosé au vent devant les caméras de télévision?

“Elle l’a géré très habilement.”

Avant d’être une préposée spéciale à la fête nuptiale lors du mariage de la princesse Eugénie en 2018, Louise a assisté au mariage de Kate et du prince William en tant que demoiselle d’honneur et a partagé une calèche avec le prince Harry sur le chemin du palais de Buckingham.

Lady Louise a été félicitée par un commentateur royal (Image: GETTY)

Lady Louise avec Sophie quittant le service du dimanche plus tôt ce mois-ci (Image: GETTY)

Lady Louise, la fille unique du prince Edward et de Sophie, comtesse de Wessex, était une figure de premier plan à la suite de la mort du prince Philip.

La jeune royale a été aperçue avec sa mère en train de rendre visite à la reine en deuil à l’approche des funérailles.

Elle est également apparue devant la caméra après avoir assisté au service du dimanche deux jours après la mort du duc, lorsque ses parents ont informé le public de la façon dont la reine faisait face à sa terrible perte.

Et encore une fois, elle a été photographiée avec Edward et Sophie marchant sur le terrain du château de Windsor pour voir les hommages, les cartes et les fleurs laissés par les fans royaux pour le prince Philip et les autres membres du cabinet.

LIRE LA SUITE: Les affirmations de Meghan Markle réfutées par la décision de Béatrice et Eugénie

Lady Louise avec George et Charlotte le jour du mariage de la princesse Eugénie (Image: GETTY)

Lady Louise, qui avec son frère James, âgé de 13 ans, est le plus jeune petit-fils de la reine et du prince Philip, est connue pour avoir été très proche du duc d’Édimbourg.

Le matin de sa mort, le 9 avril, l’adolescent a été vu en train de rendre un hommage déchirant au duc à Windsor Great Park.

Là, elle a été photographiée au volant de la voiture du Prince tirée par ses deux poneys bien-aimés – Balmoral Nevis et Notlaw Storm.

Dans un style royal parfait, Lady Louise a également semblé rendre hommage à Philip le jour de ses funérailles avec son accessoire, car elle portait une broche équestre – un clin d’œil à leur amour partagé des chevaux.

Lady Louise devrait également hériter de la calèche et des poneys du prince Philip alors que le couple partageait le passe-temps de la calèche, selon le Daily Mail.

NE MANQUEZ PAS

Lady Louise jette un coup d’œil aux hommages du prince Philip (Image: GETTY)

Lady Louise marchant avec le prince Philip le jour de Noël 2017 (Image: GETTY)

La voiture et les deux poneys noirs du duc ont été présentés comme un hommage émouvant à son amour pour le sport le jour de ses funérailles.

Les poneys ont dessiné la dernière voiture utilisée par le prince Philip dans le quadrilatère du château de Windsor, portant sur le siège la casquette de conduite du prince Philip, des gants, un fouet, une couverture et une baignoire contenant des morceaux de sucre pour les chevaux.

Ce chariot en aluminium et en acier a été créé selon les directives du prince Philip il y a huit ans.

Le prince Philip, qui a pris la calèche dans la cinquantaine après avoir dû abandonner le polo en raison d’un poignet arthritique, a regardé fièrement Lady Louise en 2019 alors qu’elle participait au Royal Windsor Horse Show.

À l’époque, l’adolescent arrivait troisième.

Lady Louise est la plus jeune petite-fille de la reine (Image: EXPRESS)

Parlant des talents de conducteur de calèche de sa fille, Sophie a déclaré en mai dernier: «Elle est naturellement si douée dans ce domaine, elle l’est vraiment.

“C’est quelque chose qu’elle a très bien pris.”

Malgré ses récentes apparitions publiques, Lady Louise a grandi hors des feux de la rampe et a reçu une éducation normale par ses parents.

Sophie a déclaré: «Certes, quand ils étaient très jeunes, nous avons essayé de les en empêcher.

“Seulement parce que pour eux, grandir aussi normalement que possible nous a semblé très important.

«Et ils vont devoir sortir et trouver un emploi et gagner leur vie plus tard dans la vie et s’ils ont eu un départ normal dans la vie, ils pourront peut-être obtenir, alors j’espère que cela leur sera utile. ”

Lady Louise avec Sophie et James le jour des funérailles du prince Philip (Image: GETTY)

Dans une interview avec Sky News publiée avant le 90e anniversaire de la reine, Sophie a également révélé que Lady Louise n’avait “aucun concept” que sa grand-mère bien-aimée était également la reine jusqu’à ce qu’elle aille à l’école.

La comtesse a déclaré: “Louise n’avait aucune idée, vraiment, que la reine et sa grand-mère étaient une seule et même personne.

«Ce n’est que lorsqu’elle était à l’école où d’autres enfants mentionnaient et disaient« Ta grand-mère est la reine ».

«Elle rentrait à la maison et disait:« Maman, on dit que grand-mère est la reine ».

“Et j’ai dit ‘oui’ et elle a dit ‘je ne comprends pas ce qu’ils veulent dire.'”