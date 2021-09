Lady Louise Windsor «se prépare pour être quelqu’un sur qui la reine peut compter» | Royale | Nouvelles

in

L’auteur royal Phil Dampier pense que Lady Louise pourrait s’avérer être “l’arme secrète” de la monarchie dans un avenir proche. En tant que petite-fille de la reine, la jeune fille de 17 ans a droit au style de SAR et au titre de princesse.

Cependant, ses parents Sophie et le prince Edward ont décidé de ne pas faire de SAR la princesse Louise à la naissance pour lui donner une enfance aussi normale que possible.

Mais Louise pourra prendre sa propre décision concernant son futur poste au sein de la famille royale après ses 18 ans, le 8 novembre.

Selon M. Dampier, l’adolescente pourrait être incroyablement bénéfique pour le cabinet si elle décidait de devenir membre actif.

Il a déclaré au Daily Telegraph : “Parce qu’elle est la petite-fille de la reine, Lady Louise peut s’appeler une princesse quand elle aura 18 ans – c’est théoriquement à elle de décider.

“Et il y a un argument solide pour qu’elle le fasse.

“Elle semble être très mature pour son âge et elle s’annonce comme le genre de personne sur laquelle la reine pourra compter à l’avenir.

« Pourrait-il y avoir un rôle pour elle dans une monarchie allégée ?

“La reine et Philippe avaient à eux deux 1 500 patronages.

“Vous devez vous demander qui va continuer leur héritage avec Harry, Meghan et le prince Andrew en dehors de la scène ? Il y a une énorme charge de travail là-bas.”

La comtesse de Wessex s’est ouverte sur la décision de donner à sa fille et à son fils – James, le vicomte Severn – la liberté de choisir eux-mêmes s’ils veulent vivre en tant que citoyens privés ou devenir fonctionnaires en tant que membres de la famille royale.

Elle a déclaré au Sunday Times l’été dernier : “Nous essayons de leur faire comprendre qu’ils devront très probablement travailler pour gagner leur vie.

“Nous avons donc pris la décision de ne pas utiliser les titres RHS.

“Ils les ont et peuvent décider de les utiliser à partir de 18 ans, mais je pense que c’est hautement improbable.”

Lady Louise a pris d’assaut les observateurs royaux mercredi avec son apparition dans un documentaire de la BBC en l’honneur du prince Philip.

Ce programme comprenait sa toute première entrevue, dans laquelle elle parlait affectueusement de son grand-père et de leur passion commune pour la conduite en calèche.

Apparaissant sur Prince Philip: The Royal Family Remembers, Louise a déclaré: “Le duc d’Édimbourg a été tellement impliqué dans ma conduite qui a été si belle bien que légèrement effrayante parce qu’il a à peu près inventé le sport.

“C’est incroyable d’avoir appris de lui de première main.

“Après une compétition, il demandait toujours comment ça s’était passé.

“Ses yeux s’illuminaient parce qu’il était tellement excité quand il en parlait.

“Quand nous allions conduire en calèche, il m’emmenait chaque jour sur un itinéraire différent, je ne sais pas comment il faisait ça, et me racontait toutes sortes d’anecdotes sur tout et n’importe quoi.

“Il est honnêtement l’une des personnes les plus intéressantes que j’aie jamais rencontrées.”

Après la mort du prince Philip en avril, il a été rapporté que Louise avait hérité de sa voiture et de ses poneys.

Au cours du film de la BBC, Louise a également exprimé son souhait de rendre le défunt royal fier en participant au programme du Duke of Edinburgh Award qu’il a lancé au milieu des années 1950.

Elle a déclaré: “Il y avait certainement un élément pour rendre mon grand-père fier et l’honorer en participant au prix qui a été l’essentiel de l’œuvre de sa vie.

“J’espère vraiment l’avoir rendu fier.”