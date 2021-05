Lady qui a rendu les chiens volés de Lady Gaga était dans une arnaque

Cinq personnes ont été arrêtées dans le cadre de l’affaire des chiens volés de Lady Gaga. Voici les détails.

Le département de police de Los Angeles a annoncé les arrestations le 29 avril. Elles surviennent environ deux mois après que les bouledogues français de la chanteuse aient été volés et que son promeneur de chien ait été violemment abattu. Le promeneur de chiens se remet de blessures graves et les chiens ont été rendus aux autorités deux jours plus tard par une femme qui dit les avoir trouvés.

«C’était un crime de rue effronté qui a fait un homme gravement blessé», a déclaré le procureur du district du comté de Los Angeles, George Gascón. «Nous avons allégué des accusations très graves dans cette affaire et nous sommes convaincus que justice sera rendue de manière appropriée au fur et à mesure que cette affaire se déroulera devant le tribunal.»

Les suspects dans le cas vont de 18 à 50 ans et semblent tous se connaître. Quatre d’entre eux sont des membres de gangs de Los Angeles connus de la police. La police allègue que James Jackson, Jaylin White et Lafayette Whaley ont été impliqués dans le vol et la fusillade. Ils ont été arrêtés pour tentative de meurtre. Harold White et Jennifer McBride sont inculpés d’accessoires au premier acte et font face à une accusation de complicité de tentative de meurtre.

Jennifer McBride, la femme qui a rendu les chiens volés de Lady Gaga, était partie à l’arnaque.

“Elle a finalement amené les chiens à la station olympique du LAPD”, a déclaré le LAPD dans un communiqué. “Les détectives ont pu établir que McBride avait une relation avec le père de l’un des suspects, Harold White.” Ryan Fischer, le promeneur de chiens qui a été abattu pour défendre les chiens, a partagé ses essais sur les réseaux sociaux.

En mars, Ryan a révélé qu’il avait eu un poumon effondré après avoir été libéré. Des parties de son poumon ont dû être enlevées. Fischer dit que la nuit où il a été abattu, deux suspects l’ont approché depuis une voiture. Ils ont exigé les chiens sous la menace d’une arme et se sont battus avec Fischer avant de lui tirer dessus une fois. Les deux hommes sont partis avec deux des bulldogs, Koji et Gustav, laissant Fischer et le troisième chien derrière.

«Les détectives ne croient pas que les suspects visaient la victime à cause du propriétaire des chiens», a déclaré la police. “Cependant, les preuves suggèrent que les suspects connaissaient la grande valeur de la race de chiens et étaient la motivation du vol.” Les bouledogues français sont l’une des races de chiens les plus chères au monde, se vendant plus de 4000 $ en moyenne.

Lady Gaga a offert une récompense de 500 000 $ pour le retour en toute sécurité de ses chiens en février. La police n’a pas été en mesure de dire si la récompense avait été réclamée. McBride “ a rapporté qu’elle avait trouvé les chiens et avait répondu à l’e-mail de récompense ”, selon la police.