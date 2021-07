L’aéroport de Darbhanga voit son trafic augmenter ; Devrait assister au plus grand nombre de vols jamais enregistré, passagers en juillet

Selon les chiffres partagés par l’aéroport de Darbhanga, l’aéroport a traité 70 vols à l’arrivée transportant un total de 12 648 passagers entrants en novembre. (Image : Twitter/Aéroport de Darbhanga)

Aéroport de Darbhanga : L’aéroport de Darbhanga au Bihar a été témoin d’une augmentation continue du trafic de passagers. Mardi, l’Airport Authority of India, via son compte Twitter officiel, a déclaré que la croissance observée par l’aéroport est impressionnante, ajoutant que le 18 juillet, c’est-à-dire dimanche, jusqu’à 2 855 passagers ont voyagé depuis l’aéroport. Ce jour-là, 18 vols ont décollé de l’aéroport de Darbhanga. AAI a ajouté que l’aéroport avait connu une « fréquentation record de passagers » depuis le début de ses opérations commerciales le 8 novembre de l’année dernière.

Selon les chiffres partagés par l’aéroport de Darbhanga, l’aéroport a traité 70 vols à l’arrivée transportant un total de 12 648 passagers entrants en novembre. Au cours du même mois, sur 70 vols au départ, l’aéroport a accueilli 12 185 passagers au départ. Le nombre de vols à l’arrivée et au départ est passé à 76 en décembre, et le nombre total de passagers, entrants et sortants, est passé à 26 318, enregistrant une augmentation d’environ 1 500 par rapport au mois précédent.

En janvier, le nombre de vols ainsi que le nombre total de passagers ont baissé, les vols étant tombés à 132 au total (66 chacun pour les arrivées et les départs) et le nombre total de passagers traités est passé à 20 420. En février, le nombre de vols est passé à 107 de chaque côté et le nombre de passagers traités a atteint 35 888, et ce nombre n’a continué à augmenter qu’en mars, lorsque les vols opérés étaient de 151 de chaque côté et que l’aéroport de Darbhanga a accueilli un total de 45 773 passagers, ce qui est le plus grand nombre à l’aéroport jusqu’à présent.

En avril, alors que le nombre de passagers est tombé à 42 035, probablement en raison du fait que la deuxième vague avait commencé à s’accélérer, le nombre de vols exploités par l’aéroport a atteint 160 de chaque côté. Le nombre de vols et le nombre de passagers ont chuté en mai au milieu de la grave deuxième vague, les passagers traités tombant à un peu plus de 30 000. Les opérations à l’aéroport ont cependant repris en juin, lorsqu’un total de 378 vols (189 de chaque côté) ont été opérés, transportant un total de 43 798 passagers.

L’aéroport a également donné des chiffres jusqu’au 15 juillet, date à laquelle il a franchi le chiffre de 3 lakh en termes de passagers qu’il a traités. Entre le 1er et le 15 juillet, 124 vols de chaque côté ont été opérés et un total de 32 293 passagers ont été pris en charge par l’aéroport de Darbhanga.

Au 20 juillet, l’aéroport avait traité 167 vols de chaque côté, et à ce rythme, juillet pourrait devenir le mois avec le plus grand nombre de vols traités par l’aéroport. En dehors de cela, mardi, l’aéroport a traité 45 299 passagers ce mois-ci, se rapprochant ainsi du plus grand nombre de passagers qu’il a traités en un mois, et il pourrait bientôt dépasser ce chiffre également.

Depuis qu’il a commencé ses opérations en novembre de l’année dernière, l’aéroport de Darbhanga a traité un total de 2 254 vols comme mardi. De plus, l’aéroport a désormais accueilli un total de 3 14,519 passagers.

