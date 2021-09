L’aéroport de Delhi lance un service de livraison d’excédents de bagages, vérifiez comment bénéficier du service, les frais

in

Un porte-parole de DIAL a déclaré que le service Avaan Excess sera fourni par GATI, une société de logistique haut de gamme qui assurera également les bagages pour améliorer leur sécurité.

Dans une étape importante pour rendre le voyage des passagers plus confortable et plus fluide, l’aéroport international de Delhi offrira un service de livraison des excédents de bagages aux passagers. L’aéroport international de Delhi Limited (DIAL) a récemment lancé le service de livraison des excédents de bagages appelé « Avaan Excess » pour faciliter le déplacement sans heurts des excédents de bagages vers l’emplacement souhaité à travers le pays, a rapporté l’Indian Express. L’installation aidera les passagers à livrer l’excédent de bagages à un tarif économique à l’endroit souhaité à travers le pays.

Comment fonctionnera le service Avaan Excess ?

Les passagers peuvent profiter du service au comptoir de service « Avaan Excess » au terminal 3 de l’aéroport international et obtenir leur excédent de bagages réservé pour la livraison à l’endroit souhaité. Les passagers se sont également vu proposer deux options pour la livraison des bagages. Les passagers peuvent soit réserver l’itinéraire de transport aérien qui livrera le colis dans les 72 heures, soit opter pour l’option de livraison de transport routier qui livrera les bagages dans un délai de quatre à sept jours à compter de la date de réservation. Alors que les passagers qui souhaitent livrer des denrées périssables ou qui souhaitent une livraison instantanée peuvent opter pour la voie aérienne, les passagers qui ne sont pas pressés peuvent opter pour la voie routière qui est moins chère que la première.

Coût du service Avaan Excess

Si l’on a opté pour l’itinéraire routier, il faudra débourser 101 Rs par kilogramme de bagages (jusqu’à 7 kg) et 67 Rs par kilogramme (jusqu’à 15 kg). Les frais de livraison par voie aérienne sont légèrement élevés avec Rs 236 par kg (jusqu’à 7 kg) et Rs 183 par kg (jusqu’à 15 kg).

Avec le lancement du service Avaan Excess, les passagers encombrés de leurs lourds bagages et qui gâchent leur sommeil pourront profiter de leur voyage sans tracas. En ce qui concerne la sécurité du colis excédentaire, le concessionnaire fournissant le service assume l’entière responsabilité de la livraison sûre du colis et a également assuré la même chose pour les passagers.

