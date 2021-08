L’aéroport de Delhi remporte le prix du meilleur aéroport en Inde et en Asie centrale 2021

in

L’aéroport est également passé du 50e au 45e dans le classement général des 50 meilleurs aéroports du monde

L’aéroport international Indira Gandhi de Delhi a remporté la couronne 2021 des Skytrax World Airport Awards du meilleur aéroport d’Inde et d’Asie centrale pour la troisième année consécutive.

La reconnaissance — la distinction la plus prestigieuse de l’industrie aéroportuaire — est décernée sur la base d’une évaluation du service à la clientèle et des installations dans plus de 550 aéroports. L’aéroport international de Delhi Limited (DIAL), un consortium du groupe GMR qui exploite l’installation, a fait cette annonce dans un communiqué de presse. L’aéroport de Delhi est la seule installation indienne parmi les 50 meilleurs aéroports du monde.

« Notre réponse agile et efficace à la pandémie et à la préparation aux crises nous a amenés à être reconnus par Skytrax. En adoptant la « nouvelle normalité », DIAL reste déterminé à intensifier ses efforts pour offrir la meilleure expérience aéroportuaire à tous ses passagers », a déclaré Videh Kumar Jaipuriar, PDG de DIAL.

L’aéroport est également passé du 50e au 45e au classement général des 50 meilleurs aéroports du monde.

Skytrax a également décerné à l’aéroport de Delhi le Covid-19 Airport Excellence Award pour la mise en œuvre réussie des protocoles de sécurité pendant la pandémie. C’est aussi le seul aéroport indien à entrer dans cette catégorie.

Jaipuriar a déclaré que les véritables éloges derrière la réalisation appartenaient aux membres du personnel de l’aéroport, aux parties prenantes et aux partenaires et à leur concentration, leur résilience et leur orientation client.

L’aéroport international d’Hyderabad, une autre installation dirigée par le groupe GMR, a été l’autre acteur majeur cette année, passant à la 64e place du classement mondial, contre 71e l’année dernière.

L’aéroport de Delhi et l’aéroport d’Hyderabad ont battu les aéroports de Mumbai, Chennai et Bangalore et l’aéroport de Colombo au Sri Lanka dans la catégorie « Meilleur aéroport d’Inde et d’Asie centrale ».

Cette distinction intervient à un moment où l’industrie du transport aérien en Inde et dans le reste du monde a du mal à se remettre des fermetures induites par la pandémie.

