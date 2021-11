L’aéroport de Palma a fermé ses portes après que des passagers ont envahi illégalement la piste Monde | Nouvelles

Tous les vols en direction de l’aéroport de Palma sont détournés vers Minorque, Ibiza et l’Espagne continentale tandis que les passagers à l’intérieur du bâtiment ont été priés d’attendre. Vers 20h30 (heure locale) vendredi soir, il a été signalé qu’un vol de Royal Air Maroc devait effectuer un atterrissage d’urgence à Palma, en route du Maroc vers la Turquie, après qu’un passager eut besoin de soins médicaux urgents pour son diabète.

Une fois sur le tarmac, le passager a reçu l’attention des services médicaux d’urgence mais d’autres, du même vol, ont saisi l’occasion pour s’échapper de l’avion.

« On nous a dit que lorsqu’un passager malade était descendu de l’avion, environ 24 Marocains se sont enfuis et qu’ils se cachent maintenant sous des avions partout dans l’aéroport et qu’il est difficile pour la police de les trouver parce que c’est sombre », a déclaré une résidente locale, Louisa Louby Foster, au Majorca Daily Bulletin.

Louisa était assise sur un autre vol prêt à décoller lorsque l’incident s’est produit : « Nous sommes coincés ici sur la piste car ils ne permettent à aucun avion de décoller au cas où des personnes se cacheraient sous les roues », a-t-elle ajouté.

La plupart des passagers sont restés à l’intérieur de l’avion et le but de ceux qui se sont échappés est encore inconnu.

Les autorités recherchent maintenant ceux qui ont fui leur fuite vers la Turquie et une personne aurait été arrêtée.

Tout l’aéroport a fermé car il serait trop dangereux de faire atterrir et décoller des avions alors que certaines personnes se cachent dans le noir dans la même zone.

L’aéroport a arrêté toutes les opérations « pour des raisons de sécurité » selon leur communiqué.

Des retards et des déviations vers des destinations alternatives sont prévus pour les 40 vols qui étaient prévus ce soir.

Le site Web du journal espagnol Ultima Hora rapporte que dans une note audio largement partagée sur WhatsApp, un commandant peut être entendu dire aux passagers de l’avion qu’ils sont détenus parce que « 24 personnes se sont échappées ».

Il a déclaré : « Les avions qui arrivaient à Palma ne peuvent pas atterrir.

« Les collègues au point d’attente avec les moteurs en marche ont dû les éteindre pour éviter toute éventuelle prise d’un passager. »

Les contrôleurs ont déclaré sur Twitter qu’il est probable que les opérations ne reprendront pas avant le jour.