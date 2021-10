L’aéroport de Pékin pilote un service de paiement e-CNY

TL ; Répartition de la reprise après sinistre

L’aéroport de Pékin pilote un système de paiement numérique en yuan (e-CNY). Les passagers l’utiliseront pour les transactions au sein de l’installation. La Chine est à un stade avancé de l’adoption de l’e-CNY. Les analystes pensent que la monnaie pourrait devenir la monnaie de réserve mondiale.

L’aéroport de Pékin teste un service de paiement en yuan numérique (e-CNY). L’Autorité chinoise de l’aviation civile a confirmé cette nouvelle dans un communiqué du 12 octobre 2021. L’e-CNY, également connu sous le nom de renminbi numérique (e-RMB), est la version chinoise d’une monnaie numérique de la banque centrale (CBDC)

Les passagers à l’aéroport utiliseront l’e-CNY pour payer une variété de besoins de paiement. Il s’agit notamment de leurs achats dans les magasins de l’aéroport. De plus, ils l’utiliseront pour payer les services de stationnement sur le terrain de l’établissement.

La banque centrale de Chine, la Banque populaire de Chine (PBOC), pilote la CBDC dans le pays. Les essais couvrent certains districts et villes du pays. Il s’agit notamment de Shanghai, Suzhou, Cheydou et Shenzhen.

De plus, la PBOC teste l’e-CNY dans le village olympique d’hiver 2022 de Pékin. L’aéroport de Pékin est un prestataire de services crucial pour le village d’où son implication dans les essais. Il facilitera les paiements dans plus de 110 magasins et dans tous les parkings du site.

Pékin teste l’e-CNY dans les transports publics

L’aéroport de Pékin est le premier de ces établissements à proposer la fonction de paiement e-CNY. Pour l’utiliser, vous devrez télécharger une application de paiement prise en charge. Vous effectuerez ensuite les transactions via un code QR.

L’aéroport insiste sur le fait qu’il envisage d’étendre les modes de paiement. À l’avenir, vous pouvez choisir d’utiliser une option de paiement en un clic. Alternativement, vous pouvez utiliser l’une des deux options de paiement hors ligne ou en ligne. Sa branche commerciale affirme que ces développements visent à améliorer l’expérience de ses clients.

Dans le cadre de développements connexes, Pékin pilote également les paiements e-CNY dans ses transports publics. Le bureau local de supervision et d’administration financière de Pékin (BFSA) fait la promotion de la pièce.

Dans la promotion, les navetteurs du métro et des bus de la ville recevront des coupons de la BFSA. Ils échangeront ensuite les coupons en e-RMB pour leurs déplacements. Les coupons réduiront leurs tarifs jusqu’à un centième de yuan.

Pour profiter de ces réductions, il faut avoir l’application Ruuby Pay. Encore une fois, ils devront s’inscrire auprès de la Banque industrielle et commerciale de Chine en tant qu’utilisateurs e-CNY. Les passagers utilisent cette fonction dans les itinéraires de transport ferroviaire de la ville et quatre lignes de banlieue.

L’e-RMB pourrait être la monnaie de réserve mondiale

De nombreux pays sont à divers stades de développement de leurs CBDC. La Chine semble avoir volé la vedette à de nombreux pays développés par ses essais sur l’e-CNY. Alors qu’elle tarde à développer un prototype, la Chine se prépare à une utilisation de masse.

Certains analystes suggèrent que l’e-RMB va bouleverser l’ordre économique mondial. Ils estiment qu’il aura un avantage rapide sur toute autre monnaie numérique souveraine. Les CBDC sont l’avenir de l’argent, et l’e-RMB pourrait usurper le rôle de monnaie de réserve mondiale du dollar.

La répression continue de la Chine sur les activités liées à la cryptographie, cependant, éclipse tous ces développements. Par le biais de la PBOC, son gouvernement a interdit à la fois l’exploitation minière et les paiements en crypto. Il dit qu’il le fait pour lutter contre les maux liés à la cryptographie.

Une activité illégale que la PBOC espère enrayer avec les interdictions est le blanchiment d’argent. La banque affirme également que sa purge crypto l’aidera à lutter contre la corruption et les stratagèmes de Ponzi. De plus, le gouvernement estime que cette décision l’aidera à atténuer la demande croissante d’électricité. Ainsi, cela aidera sa poussée de « durabilité ».

Quelles que soient les raisons de l’interdiction, l’industrie de la cryptographie en Chine est confrontée à l’oubli. Des investisseurs cryptographiques renommés tels que Houbi et Binance ont fermé boutique en Chine continentale. Ils ont déplacé leurs opérations vers des destinations favorables à la cryptographie telles que Singapour et Hong Kong.