L’aéroport de Seattle aide les voyageurs à éviter les files d’attente grâce à la commande de nourriture mobile et à la livraison à la porte d’embarquement via un robot

Un robot de livraison de nourriture à l’aéroport international de Seattle-Tacoma. (Photo MER)

L’aéroport international de Seattle-Tacoma utilise la technologie pour faciliter les repas à la volée.

Un service mobile de commande de nourriture appelé Order SEA – qui pourrait même inclure la livraison à la porte par un robot nommé Gita – a été introduit plus tôt cet été et s’étend pour inclure plus de restaurants. L’objectif est d’aider les voyageurs à éviter les files d’attente et à élargir les options de restauration sans avoir à quitter un hall.

Le commissaire du port de Seattle, Sam Cho, a qualifié les files d’attente de “la partie la moins amusante et la plus stressante de tout voyage” et a déclaré que la technologie peut améliorer l’expérience de l’aéroport.

Un panneau faisant la promotion de la commande de nourriture mobile à l’aéroport international de Seattle-Tacoma. (Photo MER)

Il y a 17 restaurants répertoriés sur le site Web de commande mobile et en ligne, notamment Trail Head BBQ & Bar, McDonald’s, Greedy Cow Burger, Pei Wei et plus encore. Depuis le lancement en douceur de Order SEA, plus de 1 200 commandes ont été passées, dont plus de 500 pour la livraison à domicile, a déclaré Sea-Tac dans un communiqué de presse jeudi.

Une fois passés les points de contrôle de sécurité de la TSA, les voyageurs peuvent passer des commandes via le site Web Order SEA ou l’application FlySEA et payer par téléphone. Le service est alimenté par Grab Airport Marketplace de Serviy, une plate-forme de commerce électronique qui connecte les clients aux restaurants et détaillants de l’aéroport, en partenariat avec AtYourGate.

L’aéroport aide également les clients à éviter les files d’attente en attendant le contrôle de la TSA avec SEA Spot Saver, un programme de réservation numérique qui a été lancé pour la première fois en mai. Le service gratuit est conçu comme un système de file d’attente virtuel pour aider les gens à éviter de se tenir dans des lignes de sécurité bondées où la distanciation sociale est difficile. Les utilisateurs peuvent réserver une place à l’avance et seront informés du moment où ils doivent se rendre à un point de contrôle TSA.