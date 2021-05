L’aéroport de Seattle teste une nouvelle technologie pour permettre aux voyageurs d’attendre en ligne virtuelle pour le contrôle de sécurité

L’aéroport international de Seattle-Tacoma est l’un des premiers aéroports d’Amérique du Nord à tester un système de «file d’attente virtuelle». (Image SEA)

Les nouvelles: L’aéroport international de Seattle-Tacoma présente deux expériences infusées de technologie pour moderniser l’expérience de voyage et aider les gens à rester en sécurité pendant la pandémie COVID-19.

La technologie: L’aéroport, ou SEA, tel qu’il a été rebaptisé l’année dernière, teste un moyen pour les voyageurs de faire des réservations numériques pour les points de contrôle de sécurité de contrôle général de la TSA. Appelé SEA Spot Saver, le programme gratuit est conçu comme un système de file d’attente virtuelle pour aider les gens à éviter de se tenir dans des lignes de sécurité encombrées où la distance sociale est difficile. Les utilisateurs peuvent réserver une place à l’avance et seront informés du moment de se rendre à un point de contrôle TSA. (Le site Web du programme contient une FAQ complète.)

SEA introduit également une technologie sans contact appelée happyhover, où un utilisateur peut utiliser un écran électronique qui détecte les doigts planant au-dessus sans aucun contact physique. La technologie est utilisée sur les bornes d’enregistrement disponibles pour divers passagers aériens, notamment jetBlue, Spirit Airlines, Korean Air, Volaris, Air Canada et Frontier.

Où et combien de temps?: Un programme SEA Spot Saver est conçu pour les passagers d’Alaska Airlines au TSA Checkpoint 5 avec Pangiam, et alimenté par WhyLine et Copenhagen Optimization. La deuxième expérience de VHT est disponible pour Delta Air Lines et tous les autres passagers au TSA Checkpoint 2.

Le pilote est testé quotidiennement jusqu’au 31 août et se déroulera de 4 h à midi pour réduire la congestion pendant la période de pointe du matin de SEA.

Exceptions: Bien que SEA Spot Saver ne nécessite pas de programme de voyage ou d’adhésion séparé, les passagers TSA PreCheck doivent continuer à être contrôlés au TSA Checkpoint 4 afin de continuer à utiliser leurs avantages PreCheck – comme ne pas avoir à retirer leurs chaussures et leurs appareils électroniques. Tous les clients CLEAR peuvent également accéder à leur voie dédiée à chaque point de contrôle de sécurité pour bénéficier d’une expérience accélérée.

Perspectives à long terme: L’aéroport espère que moins de temps passé dans les lignes de sécurité se traduira par plus de temps sans faire la queue, faire du shopping, manger ou visiter avec la famille et les amis avant de prendre l’avion.

«Nous pouvons utiliser la technologie pour rendre l’expérience de voyage plus simple et intuitive», a déclaré le commissaire du port de Seattle, Sam Cho, dans un communiqué. «Les solutions sans contact réduisent le stress de ceux qui voyagent aujourd’hui, mais sont le genre d’innovations qui rendront l’aéroport plus sûr et plus efficace pour les années à venir.»

Et après: À la suite de l’achèvement du pilote plus tard cet été, SEA évaluera l’utilisation avec les passagers, les commentaires des clients et augmentera l’efficacité de la ligne. En cas de succès, l’aéroport espère lancer un programme plus large.