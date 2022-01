L’aéroport de Vigo fermé en raison d’un gouffre dans la piste

01/01/2022 à 13:32 CET

Alberto Blanco

Mauvaise fin d’année pour l’aéroport de Peinador, en Vigo. Aussi étrange que cela puisse paraître, le terminal a dû être fermé au trafic aérien ce vendredi pour un trou de dimensions importantes dans la piste.

Ce problème a obligé à dérouter au moins le dernier avion de la journée (Iberia) qui devait atterrir à Vigo en provenance de Madrid et a dirigé vers Santiago. Tel que rapporté par Aena dans son compte Twitter officiel après 20h30 ce vendredi, jour de l’an, l’aéroport a été « inopérant » et les travaux de réparation « Ils commenceront dès que possible. » L’avion de la première heure de demain (également un Iberia vers Madrid), apparaît déjà comme annulé.

La piste de l’aéroport de #Vigo inopérante à cause d’un gouffre. Les opérations en cours seront probablement détournées vers l’aéroport de Santiago. Mieux vaut vérifier auprès de votre compagnie aérienne. #SafetyFirst pic.twitter.com/Uxiw9na8cj – 😷Controladores Aéreos 🇪🇸 (@controladores) 31 décembre 2021

Comme l’explique Aena dans son compte officiel, « l’opération sera touchés aujourd’hui et dans les prochains jours.

➡️ La société Francisco Gómez y Cía, qui effectuera les réparations sur la piste, a déjà démarré ses deux usines de conglomérat d’enrobés à chaud à Santiago pour commencer la réparation dès que possible à l’aéroport de #Vigo. https://t.co/morAT4COd8 – Aena (@aena) 1er janvier 2022

Le compte @controladores a également fait écho à ce problème en montrant plusieurs photos du grand gouffre sur la piste de l’aéroport de Vigo. Sont inconnus pour le moment les causes qui ont causé ce gouffre au milieu de la piste de l’aéroport de Vigo.