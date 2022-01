L’aéroport de Vigo rouvre après la réparation d’un gouffre

01/02/2022 à 17:15 CET

Caroline Sertal

Après le début des travaux d’asphaltage pour la réparation d’un gouffre sur la piste de Vigo, aéroport de Peinador, qui Depuis l’après-midi du 31 décembre, il est fermé au trafic aérien, touchant des centaines de passagers, Aena a assuré cet après-midi qu’il était déjà à nouveau opérationnel.

en plusont appelé les voyageurs à vérifier auprès de leurs compagnies aériennes respectives le statut de leurs vols.

L’#Aéroport de #Vigo est déjà opérationnel. Vérifiez auprès de votre compagnie aérienne le statut de votre vol. pic.twitter.com/1L3dyS1yUA – Aena (@aena) 2 janvier 2022

Plus précisément, depuis l’aéroport de Vigo, ils ont confirmé que Entre le 31 décembre et le 1er janvier, 22 vols ont été concernés, 11 arrivées et 11 départs ; Oui Dans la journée d’aujourd’hui, 12 autres vols, 6 arrivées et 6 départs ont été annulés ou détournés.

Selon des sources d’Aena, l’origine du gouffre qui a causé une fin d’année amère et le début de 2022 est encore inconnue pour de nombreux passagers qui hier ont été transférés de Vigo au Aéroports de Santiago ou La Corogne sans savoir s’ils pourraient arriver à destination à temps, profiter de leurs vacances ou retourner au travail normalement.

Un vol à destination de La Corogne a été dérouté vers Santiago en raison de problèmes techniques

La compagnie aérienne Vueling a détourné pour des « raisons techniques » vers l’aéroport de Saint-Jacques-de-Compostelle un vol à destination de La Corogne qui a quitté Barcelone tôt ce matin.

Le vol VY1290 qui a quitté l’aéroport de Barcelone à 7 heures du matin a été dérouté vers l’aéroport Santiago-Rosalía de Castro « Pour des raisons techniques », a indiqué la société sur son site Web, où 8h55 était l’heure d’arrivée prévue à La Corogne.

Ce changement de destination s’ajoute aux détournements effectués vers l’aérodrome de la capitale de la Galice également depuis le Peinador de Vigo, en raison d’un nid-de-poule sur la piste qui maintient l’aéroport inopérant depuis vendredi et qu’Aena espère avoir. réparé demain, lundi.