L’aéroport IGI de Delhi lance un centre de vaccination dédié au COVID-19 au terminal 1 ; détails ici

Aéroport de Delhi : Aujourd’hui, l’aéroport international Indira Gandhi de Delhi a annoncé le lancement d’un centre de vaccination dédié au COVID-19 en association avec l’hôpital Manipal, à compter du 1er juin 2021. L’installation installée au terminal 1 (T-1) de l’aéroport IGI , vise à offrir une opportunité de vaccination à plus de 60 000 employés de diverses parties prenantes – compagnies aériennes, agences d’assistance au sol, contrôle du trafic aérien, entreprises de fret, entre autres, travaillant à l’aéroport international, a déclaré l’aéroport international de Delhi (DIAL). Tous les employés de l’aéroport âgés de plus de 18 ans peuvent s’inscrire eux-mêmes et se faire piquer au centre de vaccination contre paiement, soit directement par eux-mêmes, soit par l’intermédiaire de leur employeur, selon un rapport PTI.

Le DIAL a déclaré que l’aviation a été identifiée par le gouvernement comme un secteur prioritaire et que ceux qui travaillent avec ce secteur devraient être considérés comme un groupe prioritaire pour la vaccination contre le Covid. Cet effort actuel de l’exploitant de l’aéroport est conforme à cela, a déclaré DIAL. Le PDG de DIAL, Videh Kumar Jaipurar, a été cité dans le rapport disant que pour garantir que l’aéroport reste opérationnel, tous les employés de l’aéroport, y compris celui des parties prenantes, travaillent 24 heures sur 24. Pendant le verrouillage, ils ont fourni un soutien indispensable au pays et aux compatriotes. La campagne de vaccination est lancée pour ces guerriers COVID-19 qui font partie de l’écosystème de l’aéroport de Delhi pour les sauver du nouveau coronavirus, a-t-il ajouté.

Selon DIAL, ceux qui n’ont pas reçu leur vaccin Covid devront d’abord s’inscrire sur le site COWIN.GOV.IN ou via l’application mobile Aarogya Setu. Ensuite, les membres du personnel peuvent visiter le centre de vaccination entre 10h00 et 17h00 et se faire vacciner. Le centre de vaccination est équipé d’installations comme une salle d’attente, un centre d’enregistrement et une salle d’observation pour ceux qui ont été vaccinés. Par ailleurs, pour faire face à toute urgence, il y aurait aussi une provision de médecins et d’une ambulance. Conformément au protocole COVID-19, aucune personne ne serait autorisée à entrer dans l’installation sans enregistrement et sans écran thermique, a ajouté l’opérateur.

