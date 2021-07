l’aéroport international Chhatrapati Shivaji Maharaj de Mumbai sera sous la direction d’Adani Group ; des détails

Adani Airport Holdings est désormais la plus grande société d’infrastructures aéroportuaires du pays avec huit aéroports dans son portefeuille de gestion et de développement.

Mardi, Adani Group a annoncé avoir repris la gestion de l’aéroport international Chhatrapati Shivaji Maharaj de Mumbai au groupe GVK. Après la transaction d’achat de parts, le groupe Adani détiendra 74% du capital de l’aéroport de Mumbai, dont 50,5% seront achetés au groupe GVK et 23,5% à des partenaires minoritaires, notamment Airports Company South Africa et Bidvest Group. Dans un communiqué, Adani a déclaré que l’objectif plus large de l’entreprise est de réinventer les aéroports en tant qu’écosystèmes qui stimulent le développement économique local et agissent comme les noyaux autour desquels il peut catalyser les entreprises liées à l’aviation.

Selon Adani, ceux-ci incluent les développements métropolitains qui couvrent les installations de divertissement, les industries dépendantes de l’aviation, les développements de villes intelligentes, les capacités de commerce électronique et de logistique ainsi que d’autres concepts commerciaux innovants. L’aéroport international de Mumbai est le deuxième aéroport le plus fréquenté d’Inde (après l’aéroport IGI de Delhi) tant par le trafic de passagers que de fret. Selon la société, Adani Airport Holdings est désormais la plus grande société d’infrastructures aéroportuaires du pays avec huit aéroports dans son portefeuille de gestion et de développement, représentant 25 % de la fréquentation des aéroports. Il a ajouté qu’avec l’ajout de MIAL, AAHL contrôlera désormais également 33% du trafic de fret aérien du pays.

La société estime que, tandis que le monde se fraye un chemin pour sortir d’une crise sans précédent, en Inde et dans le reste du monde, la demande post-pandémique de voyages en avion devrait augmenter. L’Association du transport aérien international (IATA) s’attend à ce que le trafic mondial de passagers revienne à 88 % des niveaux d’avant COVID d’ici 2022 et dépasse les niveaux d’avant COVID en 2023, a déclaré la compagnie.

Selon l’entreprise, l’Inde devenant le troisième plus grand marché de l’aviation au monde d’ici 2024, l’ajout de l’aéroport CSMI de Mumbai au portefeuille existant du groupe Adani, et par la suite l’opérationnalisation de l’aéroport international de Navi Mumbai, fournit une plate-forme d’aviation transformationnelle permettant au groupe à lier ses activités B2B et B2C. En outre, cela permettra également au groupe de créer plusieurs contiguïtés stratégiques pour ses autres activités B2B, a ajouté Adani.

