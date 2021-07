L’aéroport international de Bangalore devient Smart Airport ! BIAL signe un partenariat de 10 ans avec IBM ; des détails

Pour créer une plateforme « Airport in a Box », qui transforme la technologie, les opérations ainsi que l’expérience client, BIAL a signé un partenariat de dix ans avec IBM. (BIAL)

L’aéroport international de Bangalore deviendra Smart Airport dans les années à venir ! Dans le but de créer une plate-forme « Airport in a Box », qui transforme la technologie, les opérations ainsi que l’expérience client, l’opérateur de l’aéroport international Kempegowda de Bengaluru (aéroport KIAB/BLR), Bangalore International Airport Limited (BIAL), a a signé un partenariat de dix ans avec la société-IBM. Un communiqué publié par IBM mercredi a déclaré que les capacités des entreprises – IBM Hybrid Cloud, Red Hat Automation ainsi que les services d’infrastructure gérés par Kyndryl aideront l’opérateur de l’aéroport à améliorer sa productivité, à automatiser l’informatique et à minimiser ou réduire les coûts, selon un rapport de PTI. La déclaration d’IBM indique en outre que pour gérer la croissance future du trafic de passagers, l’aéroport de Bengaluru avait besoin d’une technologie et d’un environnement opérationnel agiles, évolutifs et compétitifs qui peuvent améliorer sa flexibilité et son agilité opérationnelles.

Selon la société, afin d’atteindre cet objectif, l’opérateur de l’aéroport a sélectionné IBM Hybrid Cloud Capabilities, IBM Global Business Services et Kyndryl, la nouvelle société indépendante qui sera créée à la suite de la séparation de l’activité Managed Infrastructure Services d’IBM. , pour concevoir et mettre en œuvre une architecture de nouvelle génération avec un modèle de livraison dynamique et robuste. Le directeur général et PDG de BIAL, Hari Marar, a été cité dans le rapport disant que l’opérateur de l’aéroport international de Bangalore est ravi de s’associer à IBM dans le cadre de sa vision de faire de l’aéroport de Bengaluru l’aéroport intelligent – un aéroport intuitif, numérisé et connecté de manière transparente.

Selon le vice-président principal des services IBM et des services commerciaux mondiaux d’IBM, Mark Foster, afin d’aider l’exploitant de l’aéroport à innover, à améliorer son efficacité opérationnelle et à offrir des expériences exceptionnelles à sa base croissante de voyageurs, IBM Global Business Services et Kyndryl appliquera son expertise dans les plates-formes de cloud hybride et d’entreprise de construction, ajoute le rapport.

