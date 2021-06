L’aéroport international de Bengaluru a économisé 22 lakh unités de puissance en 2020-21 et atteint le statut de neutralité énergétique

L’aéroport a également pu obtenir un accord d’achat d’électricité de 20 millions d’unités d’énergie éolienne en libre accès depuis janvier 2020.

L’aéroport international Kempegowda de Bangalore a réussi à réduire considérablement son empreinte carbone et a atteint le statut de neutralité énergétique nette en 2020-2021, a déclaré l’aéroport international de Bangalore (BIAL) dans un communiqué. Avec l’aide d’une série d’efforts d’économie d’énergie, l’aéroport a réussi à économiser environ 22 lakh unités d’électricité, a rapporté BIAL par l’Indian Express. Le BIAL, dans sa déclaration, a également donné un aperçu des mesures qui ont aidé l’aéroport à réduire sa consommation d’énergie. Alors que 5 unités lakh d’électricité ont été économisées par l’éclairage, l’aéroport a économisé 17 unités lakh d’électricité grâce à l’optimisation des installations de refroidissement pour divers besoins critiques de l’aéroport, notamment le chauffage, la ventilation et la climatisation (CVC).

L’aéroport a également été en mesure de répondre à environ 98 % de ses besoins opérationnels et fonctionnels à partir de ressources énergétiques non renouvelables uniquement. Forts des performances impressionnantes en matière de réduction de l’empreinte carbone de l’aéroport, le directeur général de BIAL et le PDG Hari Marar, à la veille de la Journée mondiale de l’environnement, ont déclaré que l’aéroport entendait continuer à rester un pionnier des opérations durables.

L’aéroport qui a atteint son statut de neutralité énergétique en décembre 2020 a pu conserver ses opérations durables sur la banque d’installations solaires ainsi que des accords d’achat d’électricité avec des fournisseurs d’énergie solaire et éolienne. L’aéroport a augmenté sa consommation d’énergie solaire à 50 millions d’unités provenant de centrales solaires in-situ et ex-situ. L’aéroport a également pu obtenir un accord d’achat d’électricité de 20 millions d’unités d’énergie éolienne en libre accès depuis janvier 2020.

Les centrales thermiques qui émettent des gaz à effet de serre (GES) comme le dioxyde de carbone, le méthane, entre autres, restent l’une des principales sources de réchauffement climatique et de changement climatique entraînant des catastrophes naturelles et humaines à multiples facettes. En revanche, les sources d’énergie renouvelables et propres comme l’énergie éolienne, l’énergie solaire, la géothermie et l’énergie marémotrice n’émettent pas de GES et contribuent à limiter le réchauffement climatique.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.