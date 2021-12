L’autorité aéroportuaire prévoit de réduire son empreinte carbone en adoptant des systèmes et des précautions de contrôle de la pollution. (Déposer)

L’aéroport international Indira Gandhi de New Delhi vise à atteindre un objectif d’émission nette de carbone d’ici 2030, bien avant l’objectif 2050 du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat adopté par les principales industries mondiales.

L’aéroport, géré par le consortium dirigé par GMR Delhi International Airport Limited, a fait cette annonce lors de la session « Delivering the Net Zero Airport of the Future » ​​au COP26 Action Hub à Glasgow.

L’autorité aéroportuaire prévoit de réduire son empreinte carbone en adoptant des systèmes et des précautions de contrôle de la pollution. Il développera des infrastructures vertes telles qu’une installation de recharge pour véhicules électriques, un système avancé de bornes d’alimentation en carburant et un système d’éclairage écoénergétique.

Elle a déjà mis en place plusieurs programmes, l’utilisation d’énergies renouvelables et plusieurs réseaux de connectivité pour les passagers, pour exploiter l’entreprise de manière durable. L’aéroport a étendu son infrastructure respectueuse de l’environnement avec un centre de recharge de véhicules électriques, une station de traitement des eaux et une station d’épuration des eaux usées.

Les autorités auront cependant du pain sur la planche compte tenu de l’ampleur des opérations de l’aéroport. En novembre, l’aéroport international Indira Gandhi est devenu le septième plus fréquenté au monde avec 30,87 lakh de passage, selon des rapports.

L’aéroport international Indira Gandhi de Delhi s’engage dans une solide démarche de progrès environnemental dans le but de devenir un «aéroport à émission nette de carbone zéro» d’ici 2030. #TransformingIndia pic.twitter.com/wl4xLzW0C5 – MyGovIndia (@mygovindia) 29 novembre 2021

Selon le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, les émissions mondiales nettes de dioxyde de carbone d’origine humaine doivent chuter d’environ 45 % par rapport aux niveaux de 2010 d’ici 2030 et atteindre zéro net d’ici 2050 pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C, l’objectif énoncé dans l’Accord de Paris. . L’émission totale de gaz à effet de serre doit être nulle entre 2063 et 2068.

Il a déclaré que toutes les émissions restantes devraient être compensées en éliminant le dioxyde de carbone de l’air. Malgré l’engagement de 192 pays à limiter le réchauffement climatique à 1,5°C dans le cadre de l’Accord de Paris, les progrès ont été lents.

Lors de la 26e conférence des parties sur le climat à Glasgow, le Premier ministre Narendra Modi a annoncé que l’Inde atteindrait zéro émission nette d’ici 2070, deux décennies plus tard que le seuil proposé par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat pour 2050. Il a également promis de réduire les émissions d’un milliard de tonnes d’ici 2030.

