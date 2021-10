L’aéroport international de Kushinagar va stimuler le tourisme bouddhiste

Modi a déclaré que le nouvel aéroport profitera à tous – des pèlerins, des agriculteurs, des travailleurs, des commerçants locaux ainsi que des industries locales

Le Premier ministre Narendra Modi a inauguré mercredi le très attendu aéroport international de Kushinagar, d’une valeur de 260 crores de roupies, le troisième de l’Uttar Pradesh. Le nouvel aéroport fait partie des efforts du Centre pour stimuler le tourisme en reliant les sites de pèlerinage bouddhistes et en facilitant le voyage des pèlerins, en particulier du Sri Lanka, du Japon, de Singapour, de la Thaïlande, de la Chine, de la Corée du Sud et du Vietnam vers le lieu de repos final du Seigneur Bouddha.

En dévoilant le nouvel aéroport, Modi a déclaré que le nouvel aéroport profitera à tous – des pèlerins, des agriculteurs, des travailleurs, des commerçants locaux ainsi que des industries locales. « Cela créera un écosystème pour les entreprises et le tourisme en tirera le maximum d’avantages », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il créera également des opportunités d’emploi pour des dizaines de jeunes locaux dans le secteur du tourisme et de l’hôtellerie, ainsi que dans les industries connexes.

« Le Centre a approuvé jusqu’à 900 nouvelles routes aériennes dans le cadre du programme Udan, dont 350 sont déjà devenus opérationnels tandis que plus de 50 nouveaux aéroports, ou ceux qui n’étaient pas en service auparavant, sont devenus opérationnels maintenant », a-t-il déclaré, ajoutant que le gouvernement travaille également à la préparation de plus de 200 aéroports, héliports et ports d’eau pour les hydravions au cours des quatre prochaines années.

« L’objectif derrière toutes ces mesures est de fournir une meilleure connectivité aux personnes vivant dans les coins les plus reculés et beaucoup plus de personnes peuvent bénéficier des services de vol aujourd’hui que par le passé en raison des mesures prises par le gouvernement », a-t-il déclaré.

Soulignant l’importance du développement de l’aéroport de Kushinagar, le Premier ministre a déclaré qu’il s’agissait d’une priorité à la fois pour le gouvernement central et pour le gouvernement de l’UP et qu’il fournira une meilleure connectivité aux sites bouddhistes à la fois dans l’UP et le Bihar.

«En raison de son emplacement stratégique, l’aéroport de Kushinagar offrira un accès facile aux associés à Bouddha, tels que Lumbini, le lieu de naissance du Seigneur Bouddha, Sarnath, où il a prononcé son premier sermon et Gaya, où il a atteint l’illumination, aux touristes nationaux et étrangers. , » il a dit. Il a ajouté que le tourisme, qu’il soit religieux ou de loisirs, nécessite des infrastructures de pointe, avec des réseaux routiers, ferroviaires, aériens et fluviaux bien connectés ainsi que des hôtels, des hôpitaux, une bonne connectivité Internet, une bonne installation de traitement des eaux usées et des énergies renouvelables. , assurant un environnement propre.

Le ministre de l’aviation civile, Jyotiraditya Scindia, a annoncé que les vols directs de Delhi à Kushinagar commenceraient à partir du 26 novembre, tandis que ceux de Mumbai et de Calcutta commenceraient à partir du 18 décembre. Selon des responsables, Kushinagar a reçu 10,96 lakh de pèlerins en 2019, ce qui est tombé à seulement 0,17 lakh. en 2020 à cause du Covid. Avec un aéroport international, le nombre de touristes devrait maintenant augmenter.

