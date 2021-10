L’aéroport international du Venezuela acceptera les paiements de billets en Bitcoin, Dash et Petro

L’aéroport international du Venezuela, Simón Bolívar, travaillerait à adapter un système pour recevoir des crypto-monnaies comme moyen de paiement pour les billets d’avion et d’autres services. Tel que rapporté par les médias locaux.

Le directeur de l’aéroport international du Venezuela Freddy Borges a déclaré :

« Nous allons activer un bouton pour les paiements avec des crypto-monnaies dans les plates-formes aéroportuaires et les activités commerciales, en coordination avec Sunacrip. »

Borges prévoit également d’accepter de nombreuses crypto-monnaies, notamment Bitcoin, Dash et la monnaie numérique liée au pétrole du Venezuela, le Petro. Il a déclaré que l’administration de l’aéroport introduirait de nouvelles options de paiement en coordination avec la Surintendance nationale des actifs cryptographiques et des activités connexes du Venezuela.

Il a également indiqué que l’aéroport doit s’orienter vers la mise en place de ces nouveaux outils que les touristes peuvent utiliser Sunacrip. L’organisme national de contrôle des crypto-monnaies réglementera l’utilisation de ces crypto-monnaies comme moyens de paiement.

Un nouveau rapport du FMI réitère sa surveillance accrue des crypto-monnaies

Le Fonds monétaire international a réitéré sa surveillance accrue des crypto-monnaies. Dans son dernier rapport, il a déclaré que l’adoption croissante de ces actifs pourrait potentiellement augmenter les risques pour l’économie mondiale.

Dans son rapport sur la stabilité financière mondiale, le FMI a déclaré que l’adoption d’actifs cryptographiques et de pièces stables dans les marchés émergents et les économies en développement pourrait constituer un défi pour la stabilité macroéconomique et financière de ces pays. Et, le groupe a déclaré que les risques étaient « contenus pour le moment », mais a exhorté les régulateurs à surveiller les crypto-monnaies et à les garder sous contrôle.

Le FMI a ajouté qu’à mesure que l’écosystème crypto se développait et évoluait, de « nouvelles sources de risque » faisaient leur apparition. Comme les pièces stables et la finance décentralisée, ou DeFi.

Concrètement, le groupe a identifié l’espace à risque de piratage, « le manque de transparence autour de l’émission et de la distribution » des tokens et les risques opérationnels. Ce qui inclut les plantages de leurs systèmes pendant les périodes d’extrême volatilité.

Ripple et Nelnet lancent un fonds de 44 millions de dollars pour l’industrie de la crypto-monnaie neutre en carbone

La société de paiement Blockchain Ripple a annoncé un partenariat de coentreprise environnemental, social et de gouvernance. De 44 millions de dollars avec le fournisseur de technologie financière Nelnet Renewable Energy. Tout cela pour financer l’adoption d’initiatives d’énergie solaire respectueuses de l’environnement à travers les États-Unis.

Selon l’annonce, le nouveau fonds devrait compenser plus de 1,5 million de tonnes de dioxyde de carbone sur 35 ans, ce qui équivaut à la consommation d’énergie de 180 635 foyers en un an.

Et, en ce sens, l’évaluation a été réalisée dans trois paramètres de priorités environnementales. Parmi eux figurent la transparence, la gouvernance et l’atténuation. Dans lequel le projet a obtenu un score de 88, 86 et 80, respectivement, sur un maximum de 100.

Binance va lancer un fonds de 1 milliard de dollars pour développer l’écosystème de la chaîne intelligente Binance

L’échange de crypto-monnaie Binance a annoncé un fonds accélérateur d’un milliard de dollars. Étendre les capacités de l’écosystème Binance Smart Chain et faire progresser l’adoption généralisée dans l’industrie de la fintech.

L’échange a affiché le bas à huit chiffres dans un modèle de développement échelonné dans quatre domaines spécialisés.

Ce serait le développement des talents, le programme d’incitation à la liquidité, le programme de construction, le programme d’investissement et d’incubation. L’annonce suggérait qu’ils allouent respectivement 100 millions de dollars, 100 millions de dollars, 300 millions de dollars et 500 millions de dollars à chaque segment.

