L’AFC Bournemouth Injury News s’annonce bien avant le choc des clés

Les nouvelles des blessures de l’AFC Bournemouth semblent très prometteuses avant leur voyage aux Queens Park Rangers lundi, avec ce match qui semble clé s’ils veulent conserver leur place dans les positions de promotion automatique du championnat.

L’AFC Bournemouth Injury News semble prometteuse alors qu’elle vise à mettre fin à la course sans victoire

Meilleure chance possible dans un match à gagner

Bournemouth a connu des moments difficiles avec les blessures jusqu’à présent cette campagne. Des joueurs comme Jordan Zemura et Lloyd Kelly ont tous deux prouvé des absences défensives clés au cours des deux derniers mois, mais ils ont commencé ensemble pour la première fois depuis octobre lors de la défaite des Cherries contre Middlesborough samedi dernier.

La paire sera à nouveau disponible contre QPR lors du prochain match de l’équipe de Parker, le manager anglais déclarant aux médias: « Nous allons tous bien, nous allons bien. Les joueurs sont repartis de là sans réel problème, nous avons passé de bonnes journées sur le terrain d’entraînement et nous avons bien travaillé.

«Ce fut un bon moment pour les joueurs qui n’étaient pas en forme ou qui étaient absents depuis un certain temps avant Middlesbrough, d’avoir du bon temps d’entraînement à leur actif et nous avons réussi à le faire.

« On croise les doigts, on sort de cette période où on a accumulé beaucoup de blessures, c’était un moment pour nous. Espérons que nous soyons de l’autre côté et que les joueurs deviendront plus forts à partir de maintenant. »

Parker sera sans aucun doute désespéré pour que son équipe revienne sur la voie de la victoire dès que possible. L’équipe de la côte sud est sans victoire lors de ses six derniers matchs. Franchement, ils ont beaucoup de chance de ne pas avoir perdu plus d’une place au classement, mais la combinaison de leur forme fulgurante en début de saison et des défaillances des équipes qui les entourent a laissé une certaine marge de manœuvre aux hommes de Parker.

Le match de lundi prochain contre QPR pourrait cependant être l’endroit où cette marge de manœuvre se termine, les Cherries n’ayant qu’un point d’avance sur les Blackburn Rovers, troisièmes, qui n’ont eux-mêmes qu’un point d’avance sur West Bromwich Albion, quatrième.

Photo principale

Intégrer à partir de .