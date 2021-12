L’AFC Wimbledon publie une déclaration ferme sur les protocoles COVID-19 dans l’EFL alors que le nombre de matchs annulés en milieu de semaine après Noël atteint 12 à travers le championnat, la ligue 1 et la ligue deux

L’AFC Wimbledon a publié une déclaration ferme en réponse aux derniers reports de matchs dans la Ligue anglaise de football, appelant à ce que les clubs soient « tenus responsables » des protocoles COVID-19.

Les Dons se sont prononcés après que le nombre de matchs reportés dans le programme de l’EFL après Noël en milieu de semaine a atteint 12 lundi.

getty

L’AFC Wimbledon a publié une déclaration ferme à l’EFL sur les règles COVID

Wimbledon, comme de nombreux clubs, a été affecté par la récente vague de cas de coronavirus dans le jeu anglais, bien que ce n’est pas de leur faute car les matchs contre Charlton et Portsmouth ont été annulés en raison de cas positifs dans les camps de leur opposition.

Les matchs à Burton, Harrogate, Salford et Scunthorpe ont également été annulés lundi, avec 12 matchs à venir.

Il y avait de la colère le lendemain de Noël, alors que le choc du championnat de Hull contre Blackburn à domicile a été annulé un peu plus de DEUX HEURES avant le coup d’envoi, laissant la maison et voyageant loin des fans mécontents.

Et, dans une lettre fortement formulée à l’EFL, le directeur général de l’AFC Wimbledon, Joe Palmer, a écrit : « Nous vous écrivons pour exprimer ouvertement notre déception face à la récente vague de matches que les clubs membres n’ont pas pu disputer.

«Nous voulons également saisir cette occasion pour appeler l’EFL à entreprendre ses procédures régulières et à mettre en œuvre les mesures les plus fortes possibles pour garantir que – lorsqu’un club est en mesure de remplir un match – il le fait.

« En outre, lorsqu’il est constaté qu’un club n’a pas été en mesure de remplir un match, il doit être tenu responsable de toutes les décisions qui ont conduit à cette position. »

getty

Au moment de la rédaction, un total de 15 matchs de Premier League ont été annulés en raison de la récente augmentation des cas de COVID-19, mais la situation a été beaucoup plus grave dans l’EFL

Palmer a exhorté l’EFL à réintroduire la règle autorisant les clubs à effectuer des remplacements par match pendant un « calendrier de rencontres encombré ».

Il a ensuite semblé viser les clubs rivaux en ajoutant que l’AFC Wimbledon, avec « l’un des plus petits budgets de jeu et les plus petites équipes de première équipe de la ligue », n’avait subi « que » 11 cas de COVID-19 depuis que la variante Omicron avait devenir la souche prédominante du virus à Londres.

« Ce n’est pas un hasard », ajoute le communiqué. « C’est dû à un travail acharné et à des dépenses de ressources que notre club n’a finalement pas à sa disposition. Ce sont les joueurs qui sacrifient leur capacité à passer du temps avec leurs proches.

« Les rassemblements de Noël ont été annulés et tout le monde au club a joué son rôle ; les joueurs doivent être vraiment félicités pour leur engagement.

« À un coût important, nous testons les joueurs deux fois par semaine depuis le début de la saison. Dans les semaines qui ont précédé l’entrée en vigueur des protocoles de la zone rouge, nous avons augmenté ce nombre à trois tests par semaine.

«Nous sommes ensuite passés aux protocoles de la zone rouge avec des tests quotidiens au cours de la semaine précédant l’annonce de ces mesures par l’EFL.

Les matchs de l’EFL reportés

29 décembre

Birmingham City contre Peterborough United

Swansea City contre Luton Town

Burton Albion contre Bolton Wanderers

Charlton Athletic contre Gillingham

Forest Green Rovers contre Exeter City

Harrogate Town contre Mansfield Town

Leyton Orient contre le comté de Newport

Salford City contre Carlisle United

Scunthorpe United contre Northampton Town

Walsall contre Bradford City

30 décembre

West Bromwich Albion contre Preston North End

Cambridge United contre Doncaster Rovers

« Le club a isolé des individus et a choisi de ne pas sélectionner de joueurs pour les équipes le jour du match. Nous avons pris des décisions très difficiles pour gérer notre effectif, ce qui a probablement conduit à une perte de compétitivité sur le terrain.

«La formation a été affectée par le retrait immédiat de nos joueurs de moins de 23 ans et de prêt de notre groupe d’entraînement (en raison de la probabilité d’exposition à Covid-19 dans leurs clubs de prêt hors ligue). Si nous pouvons faire fonctionner tout cela – avec des ressources aussi limitées – alors le reste devrait faire de même. »

Les Dons acceptent qu’ils ne sont pas le seul club à prendre ces mesures, même en reconnaissant que d’autres sont peut-être allés plus loin.

Mais le club a ajouté : « Cela ne va tout simplement pas, après avoir dépassé nos moyens pour garantir que les matchs peuvent être joués, nous serons désormais désavantagés – en essayant de naviguer dans une seconde moitié de saison très encombrée avec un petite escouade.

« En attendant, les clubs avec des effectifs plus importants auront le dessus, ayant eu la possibilité d’adopter une approche plus détendue sachant qu’il n’y aura pas de pénalité pour une conduite qui ne respecte pas les protocoles. »

Le match de mercredi en Ligue 1 entre Burton et Bolton, ainsi que Harrogate contre Mansfield, Salford contre Carlisle et Scunthorpe contre Northampton en Ligue Deux, ont rejoint une série de reports de l’EFL.

Carlisle et Northampton n’ont pas joué depuis le 11 décembre en raison du nombre de cas de coronavirus dans leurs équipes.

