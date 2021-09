L’AFE demande à CSD de conduire une véritable professionnalisation de Primera Iberdrola

07/09/2021 à 16h51 CEST

Après le démarrage de la Primera Iberdrola avec les mêmes problèmes d’antan, l’Association des footballeurs espagnols (AFE) demande au Conseil supérieur des sports (CSD) d’agir pour transformer la compétition en une compétition professionnelle. Dans un communiqué, ils demandent au CSD de “que les mesures nécessaires soient prises immédiatement pour que la Ligue Iberdrola soit vraiment professionnelle à toutes fins “ et de « conduire vraiment et fermement » la transformation.

Le syndicat a montré dans la déclaration susmentionnée “sa préoccupation” concernant le manque de progrès, depuis des semaines après l’avoir annoncé et avec la ligue déjà commencée “Une structure organisationnelle pour la direction de la ligue professionnelle n’a pas encore été établie.” Jusqu’à la date, “Les statuts n’ont pas encore été approuvés et un lieu n’a pas été fixé.”

Et c’est pourquoi l’Association appelle à une action urgente : « De l’AFE Nous estimons particulièrement grave qu’une vente centralisée des droits de télévision n’ait pas été réalisée, ce qui se traduit par peu ou pas de visibilité de la compétition et de ses grands protagonistes », a-t-il ajouté dans son texte. Et c’est que, lors de la deuxième journée de championnat, on ignore encore si la plupart des matchs seront diffusés. En fait, seuls ils ont diffusé quatre des huit au début de la compétition.

Le groupe présidé par David Aganzo a expliqué qu’après la conclusion des Jeux de Tokyo « AFE a eu des entretiens avec des représentants du CSD, au cours desquels ce dernier ils ont informé l’Association qu’il n’y avait aucune nouvelle de la professionnalisation totale de la Ligue Iberdrola“, a-t-il assuré.” Toutes les informations que l’AFE a reçues à ce sujet ont été immédiatement transmises aux footballeurs. Les footballeurs et l’AFE, main dans la main, ont déjà fait leur travail il y a longtemps, pour la rédaction de la première et historique Convention Collective, sur laquelle les deux parties continuent de travailler pour l’améliorer.“, un point.

L’AFE a réitéré sa demande “pour que la compétition soit vraiment professionnelle à toutes fins utiles”, ont-ils exigé du corps. “C’est ce que je sais nos collègues méritent dans cette revendication de faire de l’égalité entre les hommes et les femmes une réalité “, a-t-il conclu.