L’AFE rend hommage au légendaire Iribar

09/12/2021 à 19:10 CET

L’Association des footballeurs espagnols (AFE) a rendu hommage jeudi au gardien de but légendaire José Ángel Iribar avec qui l' »énorme héritage » de l’exportateur international est reconnu de l’Athletic Club, « l’un des plus grands de l’histoire du football espagnol et mondial ».

L’événement, qui s’est déroulé dans un établissement hôtelier devant les installations du club rojiblanco à Lezama, s’est déroulé en présence du président de l’AFE, David Aganzo, ancien président de l’association. Juan Manuel Asensi ou le gérant actuel José Antonio Camacho.

Il est également ex-sélecteur Javier Clément et d’anciens footballeurs tels que Dani Ruiz-Bazán, Santi Urkiaga et Ismael Urtubi faisaient partie de la large représentation d’Athletic dans l’hommage.

Iribar a été reconnu avec une plaque qui lui a été présentée par Asensi et Clemente et un maillot AFE commémoratif avec le numéro 1 qu’il a reçu de Camacho et Dani.

« Pour l’AFE, c’est une fierté de remettre ce prix à Iribar, une icône de notre football. C’est un jour très important et spécial pour l’association de remettre ce prix à un footballeur avec de grandes valeurs, en tant qu’athlète et en tant que personne, » a déclaré Aganzo dans des communiqués diffusés par l’association.