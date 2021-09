L’AFE transfère à United We Can ses demandes pour la nouvelle loi sur le sport

27/09/2021 à 21:08 CEST

La Association espagnole des footballeurs (AFE) a rencontré ce lundi le groupe parlementaire Unis nous pouvons pour transmettre vos demandes de nouvelle loi sur le sport et poursuivez votre ronde de contacts avec les différents partis politiques.

Comme le rapporte l’association à travers un communiqué, l’AFE transféré au groupe de gauche “l’importance” que la nouvelle loi sur le sport contient les principales exigences des athlètes, qui sont, entre autres, « la légitimation des conventions collectives et l’évolution du statut de l’athlète ».

« Une fois de plus, les associations ont insisté sur la réglementation d’autres aspects tels que le temps de travail, les cotisations de sécurité sociale, l’incapacité de travail, la fiscalité et la réglementation spéciale des sportifs indépendants dans le cadre réglementaire du travail pour les salariés. Ainsi que d’autres questions telles que comme la maternité, la conciliation familiale et l’élaboration de plans et programmes spécifiques après la fin de la carrière sportive », a ajouté le AFE dans la déclaration susmentionnée.

Enfin, il a transmis son “préoccupation” spéciale en raison de l’effet sur le sport féminin de la modification du projet de loi pour l’égalité réelle et effective des personnes transsexuelles.

En plus de David Aganzo, au nom de l’AFE, le directeur général était présent à la réunion Manuel Tello et le co-directeur du service juridique Maria José López. De son côté, United We Can était représenté par le député Antonio Jover Diaz et pour Guillen Carroza, membre de l’exécutif du parti.

Des représentants d’autres associations étaient également présents Lucila Pâques, Président de l’Association des Basketteurs (AJUB) ; Ander Martinez et Victoria Martin, respectivement président et membre de l’Association of Golf Professionals (PGA); Paloma Zancajo, membre du Conseil d’Administration de l’Association des Handballeurs (AMBM) ; et Antonio de la Purification, avocat de l’Association des joueurs de handball (AJBM).