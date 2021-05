L’affaire antitrust Apple-Epic sur l’interdiction de Fortnite de l’App Store, expliquée

Le procès qui démarre lundi dans une salle d’audience fédérale à San Francisco est extraordinaire: Epic Games, l’une des sociétés de jeux les plus populaires et les plus précieuses au monde, poursuit Apple, la société la plus précieuse au monde.

Epic souhaite qu’Apple apporte des changements fondamentaux à son puissant App Store d’Apple. Si cela réussit, cela changerait le fonctionnement de l’économie des applications.

Un signe de l’importance du procès pour les deux sociétés: le PDG d’Apple, Tim Cook, et le PDG d’Epic, Tim Sweeney, devraient tous deux témoigner pendant le procès. Sweeney prévoit même d’assister aux débats en personne pendant trois semaines.

Mais même si l’essai Epic est… épique, c’est plus un indicateur avancé pour Apple qu’un seul. Apple a été en mesure de gérer son App Store selon ses propres règles – peu importe les plaintes des grands et petits développeurs qui ont créé – pendant plus d’une décennie. Aujourd’hui, une liste croissante de législateurs, de régulateurs et d’entreprises essaient de changer cela en utilisant des arguments antitrust. Même si Epic ne réussit pas, quelqu’un d’autre pourrait le faire.

Si cela se produit, cela n’affectera pas seulement une entreprise de 2000 milliards de dollars et une constellation d’entreprises qui dépendent de son iPhone pour mettre leur logiciel entre vos mains. Cela pourrait également affecter les utilisateurs d’iPhone. En théorie, si Apple est obligé de relâcher son emprise sur son App Store, cela pourrait réduire les prix des applications pour lesquelles vous payez aujourd’hui. Ou, dans la version d’Apple de l’histoire, cela pourrait rendre son écosystème iOS plus vulnérable aux escroqueries et aux logiciels malveillants.

Les lignes de bataille du combat Epic-Apple ont été tracées l’été dernier. C’est à ce moment qu’Epic a essayé de vendre de la monnaie virtuelle sur son célèbre jeu Fortnite sans passer par l’App Store d’Apple, où il devrait payer une taxe de 30% à Apple. Apple a répondu, comme Epic s’y attendait, en expulsant Fortnite de son App Store, puis Epic a répondu en intentant une action en justice antitrust.

Epic n’a pas été le premier développeur à se plaindre des règles qu’Apple a mises en place autour de son App Store, qui est le seul moyen pour les développeurs de mettre leur logiciel sur les téléphones d’Apple. Les éditeurs de magazines et de journaux, Netflix et Spotify se sont également plaints de l’arrangement. Tous disent que les 30 pour cent de frais qu’Apple prend pour chaque transaction – ce nombre peut tomber à 15 pour cent dans certains cas – est trop onéreux.

Il y a également d’autres plaintes, comme la façon dont Apple contrôle l’accès aux informations personnelles des abonnés et des acheteurs ou la façon dont Apple empêche les développeurs de dire aux clients qu’ils peuvent également payer pour des services en dehors de l’écosystème de l’App Store – ce qui pourrait sauver des clients ou des développeurs. de l’argent.

Mais jusqu’à ce qu’Epic poursuive Apple l’été dernier, aucun développeur n’avait directement attaqué Apple. Au lieu de cela, ils avaient tendance à accepter les conditions d’Apple, ou comme Netflix et Spotify l’ont fait, ils ont cessé d’essayer de vendre des choses via l’App Store d’Apple.

La décision d’Epic de poursuivre en justice semble être en partie motivée par des raisons commerciales. S’il n’avait pas à payer la taxe de 30% d’Apple, Epic pourrait générer beaucoup plus de revenus grâce aux ventes de sa monnaie numérique, que les joueurs utilisent pour acheter des costumes amusants et d’autres documents éphémères. Mais d’autres plates-formes qu’Epic utilise pour distribuer Fortnite, notamment Sony et Microsoft, prennent également 30% de réduction des microtransactions, et Epic ne s’en plaint pas. C’est pourquoi le procès semble également motivé par la conviction personnelle de Tim Sweeney qu’Apple, une entreprise qu’il dit avoir l’habitude d’idolâtrer, étouffe la capacité des développeurs à créer des entreprises intéressantes et innovantes.

Apple pense que vous devriez avoir le choix! Mais pas sur les paiements. Ni magasins. Ni le choix de jouer à Fortnite. Ni un choix pour les développeurs de distribuer directement des applications. Apple pense que ces choix devraient appartenir uniquement à Apple. – Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) 28 avril 2021

L’automne dernier, Sweeney a même comparé son procès aux efforts des militants des droits civiques dans les années 1960. Et lorsqu’il a été critiqué pour cette portée excessive, il a doublé:

C’est un bon article. Hé les critiques, lisez ce que j’ai dit et dites-moi si c’est vraiment faux: lorsque les règles étaient injustifiées, il était juste de leur désobéir. C’est la comparaison avec le mouvement des droits civiques. pic.twitter.com/WMomQXwEjr – Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) 18 novembre 2020

Et contrairement à d’autres personnes qui se plaignent d’Apple, Sweeney a les ressources pour faire quelque chose: Epic est une société de logiciels très rentable actuellement évaluée à 29 milliards de dollars – environ 10 milliards de dollars de plus qu’avant de poursuivre Apple l’été dernier – et Sweeney lui-même vaut entre 7 et 9 milliards de dollars.

Rien de tout cela ne signifie qu’Epic gagnera sa cause. Son principal argument est que le contrôle par Apple de la distribution de ses appareils iOS constitue un monopole illégal. Mais il n’y a pas une longue histoire juridique de décisions de justice contre les entreprises qui contrôlent le marché de leur propre marque de produits.

Une exception majeure est une décision de 1992 contre Kodak, qui avait été poursuivie par des vendeurs qui réparaient ses photocopieuses; dans cette affaire, la Cour suprême a déclaré que les vendeurs qui se plaignaient que Kodak les avait forcés à utiliser des pièces fabriquées par Kodak ou approuvées par Kodak pour réparer les machines Kodak avaient un argument antitrust viable. Les vendeurs ont finalement gagné leur cause et ont reçu des dommages-intérêts ainsi que la possibilité d’acheter des pièces Kodak à des prix raisonnables.

Un autre exemple auquel Epic fera probablement référence est la campagne du ministère de la Justice contre Microsoft dans les années 1990, lorsque la société de logiciels possédait essentiellement le marché des PC, mais cette affaire s’est soldée par un règlement. (Epic a embauché l’expert antitrust Christine Varney, qui a dirigé la division antitrust du DOJ pendant le mandat de Barack Obama et a également représenté Netscape, la société de navigateurs Internet, lors du procès DOJ-Microsoft.)

Le contre-argument d’Apple est assez simple: la société dit qu’elle ne peut pas être un monopole parce qu’elle ne possède pas le marché du téléphone – elle le partage avec Android de Google – et parce que les joueurs de Fortnite peuvent jouer au jeu sur des appareils fabriqués par de nombreuses autres entreprises, y compris Sony, Microsoft et Nintendo. Apple fait également valoir, plus ou moins, qu’il a construit l’App Store d’Apple et l’iPhone, et qu’il devrait donc être en mesure de définir les conditions qui régissent l’écosystème qui les entoure. Epic, dit-il, veut gérer son propre magasin, à ses propres conditions, sur la propriété d’Apple.

Les problèmes antitrust d’Apple se multiplient

Peu importe qui remporte l’affaire Apple-Epic au premier tour de cette bataille, il est presque certain qu’il y aura un appel, donc quoi qu’il arrive dans la salle d’audience de la juge Yvonne Gonzalez Rogers ne sera pas la fin de l’histoire.

Mais ce n’est pas non plus la seule histoire antitrust d’Apple en ce moment. Spotify affirme que son service de musique est désavantagé par rapport au service de musique d’Apple, car Apple veut que Spotify paie des frais de 30% sur les revenus d’abonnement qu’il ne se facture pas. Spotify n’a pas poursuivi directement Apple, mais il a fait pression sur les législateurs aux États-Unis et en Europe pour qu’ils poursuivent des actions antitrust contre Apple, et il a progressé: vendredi, l’UE a publié une conclusion préliminaire soutenant l’argument de Spotify.

En théorie, une décision de l’UE pourrait éventuellement entraîner une amende pouvant atteindre 10% du chiffre d’affaires annuel d’Apple. Mais tout changement que l’UE pourrait éventuellement extraire d’Apple pourrait être énorme parce que son App Store est le principal moteur de la poussée croissante d’Apple pour vendre des «services» au lieu de simplement du matériel. À l’heure actuelle, les services représentent près de 20% des revenus d’Apple.

D’autres frais pourraient être facturés dans d’autres pays. Le Royaume-Uni enquête sur Apple sur des frais similaires, et cette semaine, la Commission australienne de la concurrence et des consommateurs a déclaré qu’Apple – ainsi que Google – devait «améliorer les résultats pour les développeurs et les consommateurs d’applications» ou faire face à une réglementation supplémentaire. Et aux États-Unis, où le contrôle anti-Big Tech s’est principalement concentré sur les entreprises de médias sociaux, un nombre croissant de législateurs ont commencé à prêter attention à la façon dont Apple gère son App Store.

Plus tôt ce mois-ci, la sénatrice Amy Klobuchar a tenu une audience qui portait principalement sur le contrôle par Apple des applications iOS, et comprenait des témoignages de fabricants d’applications qui ont fait tout leur possible pour soutenir Epic dans son affaire judiciaire, y compris Spotify et Match Group, le société de rencontres en ligne. Klobuchar, qui vient de publier un livre sur les monopoles de l’ère numérique, semble déterminé à faire d’Apple son plus grand test. «Vous pourriez toujours avoir un Apple prospère, mais exiger toujours plus de protections des consommateurs pour faciliter la concurrence pour les gens», a-t-elle déclaré à Nilay Patel de The Verge plus tôt ce mois-ci.

Je suis sceptique quant au récit général d’un «techlash» croissant, en particulier à Washington, où les démocrates et les républicains ne semblent pas vivre sur la même planète – ce qui rend la création d’une législation qui maîtrisera les grandes entreprises de technologie assez difficile. Mais divers observateurs pensent qu’Apple et Amazon peuvent être des cibles plus faciles pour les législateurs qui souhaitent ralentir la technologie: les deux entreprises gèrent des marchés et vendent leurs propres produits sur les mêmes marchés. Les forcer à arrêter de faire cela peut être une tâche beaucoup plus facile que de déterminer la liberté d’expression que Facebook ou Twitter devrait autoriser sur leurs plates-formes.

Alors oui: pendant les trois prochaines semaines, regardez le combat Apple-Epic – à tout le moins, c’est une chance de voir deux milliardaires de la technologie s’affronter en public. Mais faites attention à toutes les autres batailles antitrust qu’Apple mène en même temps. Collectivement, il y a de fortes chances qu’ils puissent changer la façon dont Apple – et votre iPhone – fonctionne.