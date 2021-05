L’affaire antitrust contre Amazon: analyse de la poursuite du procureur général de DC contre le géant de la technologie

Un procès antitrust déposée contre Amazon par Washington, DC, le procureur général Karl Racine promet cette semaine de tester les preuves et les allégations qui ont été rassemblées contre le géant de la technologie par les législateurs et les régulateurs américains.

Il s’appuie fortement sur conclusions d’un rapport antitrust de la Chambre des États-Unis l’année dernière, alléguant qu’Amazon manipule illégalement le marché du commerce électronique à son avantage en pénalisant les vendeurs tiers qui proposent des produits à des prix inférieurs sur d’autres plateformes.

En outre, la poursuite allègue que les frais facturés par Amazon aux vendeurs augmentent leurs dépenses et, en fin de compte, augmentent les prix à la consommation.

Pendant de nombreuses années, Amazon a exigé que les vendeurs tiers acceptent explicitement de ne pas vendre les mêmes produits moins chers sur d’autres sites, comme condition de vente sur Amazon.com.

Cette clause explicite a depuis été supprimée du contrat type de l’entreprise avec les vendeurs. Mais dans la pratique, selon le procès, Amazon pénalise toujours les vendeurs qui proposent des prix plus bas sur d’autres sites, en les supprimant des positions promues sur les pages de détail des produits, en les retirant de la «Buy Box», comme on l’appelle.

Attendez une seconde, n’est-ce pas une bonne chose pour les consommateurs – en soutenant l’objectif même de la loi antitrust – qu’Amazon fasse la promotion des produits les moins chers?

C’est l’essence de la réponse d’Amazon, et c’est l’une des raisons pour lesquelles l’affaire est si intéressante, promettant de mettre en lumière non seulement les tactiques commerciales d’Amazon, mais aussi la nécessité potentielle de mettre à niveau les lois et réglementations antitrust pour une nouvelle ère de commerce.

À première vue, la combinaison fait face à une bataille difficile dans au moins quelques domaines:

Ce n’est pas une mince affaire de prouver qu’Amazon dans son ensemble a un impact inflationniste sur les prix en ligne. En fait, la prémisse fondamentale de la candidate de la Federal Trade Commission, Lina Khan Article du Yale Law Journal, «Le paradoxe antitrust d’Amazon», était qu’une entreprise peut abuser de son pouvoir de marché même si elle utilise ce pouvoir pour baisser les prix pour les consommateurs. Le procès fait ce qui semble être une interprétation libérale de la part de marché d’Amazon, la plaçant à 50% à 70% des ventes en ligne, contre les 40% cités dans la dernière tranche de une étude eMarketer largement suivie. Amazon fait valoir que le marché pertinent devrait en fait être l’ensemble des ventes au détail, en ligne et hors ligne, dont il revendique une part beaucoup plus petite.

Cependant, les allégations dans le costume sonnent fidèles à l’expérience de Jason Boyce de Avenue7Media, ancien vendeur tiers d’Amazon et collaborateur de . sur le podcast Day 2.

Dans cet épisode, enregistré peu de temps après l’annonce de la poursuite, Jason parle de ses propres expériences avec la «suppression de la Buy Box». Dans son ancienne entreprise, par exemple, il a expérimenté à un moment donné en vendant ses produits à des produits inférieurs sur d’autres sites, pour perdre son placement promotionnel sur Amazon.

«Nos ventes ont vraiment commencé à chuter», se souvient-il. «Et nous avons fait des allers-retours avec Amazon, nous n’avons toujours pas obtenu de réponse. … Nous avons augmenté nos prix sur toutes les autres chaînes, et en quelques heures, le bouton d’achat est revenu. “

Ce n’est pas un hasard si son expérience concorde avec les allégations du procès. Nous nous sommes initialement connectés à Jason après l’avoir repéré l’année dernière comme l’une des sources citées dans les notes de bas de page du rapport antitrust de la Chambre – le même rapport qui a servi de base à une partie du procès du procureur général de DC.

Nous parlons de ses expériences en tant que vendeur tiers, débattons des mérites relatifs de la poursuite antitrust et examinons les implications pour le nouveau PDG d’Amazon Andy Jassy sur cet épisode de Jour 2, Le podcast de . sur tout ce qui concerne Amazon.

