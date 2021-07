L’affaire antitrust d’Epic Games contre Apple se poursuit en Australie

in

Nous attendons toujours une décision américaine dans l’affaire antitrust d’Epic Games contre Apple, mais la société de jeux a maintenant reçu le feu vert pour porter la même affaire devant les tribunaux australiens.

Apple avait réussi à bloquer les poursuites judiciaires dans le pays, arguant que l’affaire était déjà en cours de décision aux États-Unis, mais Epic a maintenant réussi à faire annuler cette décision – du moins, pour l’instant…

Arrière-plan

Il ne peut pas y avoir beaucoup de gens dans le monde de la technologie qui ne connaissent pas les bases du différend. Epic Games soutient qu’Apple détient un pouvoir monopolistique sur les applications iOS et utilise ce pouvoir de manière anticoncurrentielle.

Plus précisément, il fait valoir que les développeurs n’ont pas d’autre choix que de permettre à Apple de réduire de 15 à 30 % leurs revenus grâce aux applications iOS et aux achats intégrés. La société de Cupertino ne leur permet pas d’utiliser des plates-formes de paiement alternatives dans les applications et ne leur permet même pas de dire aux utilisateurs où ils peuvent s’abonner.

Epic a poursuivi Apple en justice aux États-Unis, les deux parties ont fait valoir leurs arguments et nous attendons maintenant que le juge rende une décision.

L’argent intelligent repose sur une sorte de compromis, soit déterminé par le tribunal, soit adopté par Apple, pour repousser les nombreuses autres pressions antitrust auxquelles l’entreprise est confrontée, à la fois aux États-Unis et dans de nombreux autres pays. J’ai soutenu précédemment qu’une décision de compromis par le juge pourrait en fait être le meilleur résultat pour Apple.

Affaire antitrust d’Epic Games en Australie

Epic a essayé de faire le même cas en Australie. Apple a fait valoir que cela était inapproprié, car l’affaire était déjà devant un tribunal américain et cette affaire devrait d’abord être terminée. Le tribunal a accepté, mais Epic a fait appel.

AFR rapporte qu’Epic a maintenant gagné son appel et peut porter l’affaire en justice.

Le fabricant du jeu à succès Fortnite peut poursuivre Apple en Australie pour avoir exercé illégalement le contrôle de ses iPhones et iPads, a constaté la Cour fédérale. Epic Games a initialement poursuivi Apple en novembre 2020, alléguant que le contrôle étroit d’Apple sur son App Store équivalait à des violations de la loi australienne sur la consommation et de la loi sur la concurrence et la consommation. […] Apple a soutenu avec succès en avril que le procès de la Cour fédérale en Australie devrait être arrêté, en faveur de celui des États-Unis. Epic a fait appel de cette décision, arguant que les problèmes de politique publique entourant l’App Store d’Apple étaient plus importants que les problèmes de compétence. Vendredi, la Cour fédérale plénière, qui a entendu l’appel, a donné raison à Epic.

Cela ne signifie pas pour autant que l’affaire se poursuivra, car Apple fait elle-même appel de la nouvelle décision.

«La décision initiale d’avril de la Cour fédérale australienne a correctement statué qu’Epic devait être tenu de respecter l’accord qu’il avait conclu pour résoudre les différends en Californie. Nous sommes respectueusement en désaccord avec la décision rendue aujourd’hui et prévoyons de faire appel », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Cependant, la Commission australienne de la concurrence et de la consommation soutient la décision d’autoriser la poursuite de l’affaire.

« Il existe des raisons de politique publique pour lesquelles les affaires australiennes en matière de droit de la concurrence, qui traitent de comportements ayant un impact sur les marchés australiens et les consommateurs australiens, devraient être entendues en Australie par des tribunaux australiens », a déclaré le président de l’ACCC, Rod Sims, dans un communiqué.

La saga semble devoir se poursuivre encore un certain temps.

Photo : Steven Wei/Unsplash

