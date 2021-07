L’affaire Bull pour le stock FUBO se renforce

Auparavant, j’avais une vision prudente de FuboTV (NYSE :FUBO) Stock. La société, un jeu combiné de streaming et de paris sportifs, semblait être désavantagée à long terme, en raison de la forte concurrence de rivaux plus grands et plus riches.

Avec le recul, cela semble être une vision à court terme. En jetant un autre regard sur les détails, il est clair qu’il y a plus que du battage médiatique dans son coin. Les spéculateurs qui ont acheté ça le mois dernier Reddit– La vague de compression courte alimentée peut aboyer vers le bon arbre. Une compression dans cette situation ne dépend pas simplement d’une autre série de folie stock meme.

Au lieu de cela, alors que la société continue d’enregistrer une forte croissance à la fois de sa base d’abonnés et de ses revenus, les investisseurs, et pas seulement les spéculateurs qui l’achètent sur l’élan et le battage médiatique, replongeront. opération de paris sportifs. Pourtant, en ce qui concerne le streaming, le fait qu’il soit en partenariat avec de grands médias peut indiquer qu’il ne risque pas de se muscler.

Rassemblez le tout et aller aussi longtemps que les actions FUBO se retirent peut être une décision gagnante. Cela pourrait prendre du temps pour que tout se déroule, mais ce titre a le potentiel de générer de solides gains dans les années à venir.

Pourquoi vous voudrez peut-être sauter sur le retrait

Au moment d’écrire ces lignes, les actions de FuboTV se retirent. Après son rallye Reddit de moins de 20 $ par action début mai à près de 35 $ par action fin juin, les actions sont revenues à environ 28 $ par action. D’autres déclins peuvent être dans les cartes.

Cela signifie-t-il que vous devriez suspendre le stock FUBO? Au moins, jusqu’à ce qu’il retombe à 20 $ par action, voire en dessous de 15 $ par action ? Pas exactement. Son ascension de lecteur de bits à un service de streaming majeur axé sur le sport n’en est peut-être qu’à ses débuts.

Mais qui a dit qu’il retomberait à 15 $ par action ? Ou les prix à un chiffre auxquels il s’échangeait avant d’apparaître sur les radars des investisseurs, d’ailleurs ? Ce n’est pas seulement la sensibilisation accrue des investisseurs qui a changé. Au cours de la dernière année, FuboTV a connu une augmentation spectaculaire du nombre d’abonnés et de revenus.

Non seulement cela, grâce à des accords de transport, sa plate-forme est devenue un substitut de câble plus solide, plutôt qu’un package de streaming également géré. Avec son service offrant jusqu’à 42 des 50 meilleurs réseaux câblés, il n’est pas exagéré de dire que cela pourrait être l’un des meilleurs jeux de coupe de cordon.

Positionné pour atteindre, et peut-être battre, ses chiffres d’orientation 2021 élevés, vous ne voudrez peut-être pas attendre qu’il retombe près des plus bas précédents (car cela pourrait ne pas arriver).

Les grands médias ne cherchent pas à faire faillite

Le cas baissier de l’action FUBO repose principalement sur les défis concurrentiels auxquels elle est confrontée pour pénétrer les marchés des paris sportifs et du streaming. Quand il s’agit de prendre des parts de marché aux concurrents des paris sportifs, ce sera difficile.

Les opérateurs de paris sportifs purs comme DraftRois (NASDAQ :DKNG) ont l’avantage du premier arrivé. Les géants des jeux de casino traditionnels, comme MGM Resorts International (NYSE :MGM), ont également un avantage sur cet opérateur de paris sportifs à un stade précoce.

Quand il s’agit de concurrencer les grands médias dans l’espace de streaming ? FuboTV ne semble pas risquer d’être évincé par les grands médias. Comme l’a écrit Dana Blakenhorn d’InvestorPlace le 25 juin, via les accords de transport, trois des principaux conglomérats de médias y détiennent des participations, avec NBC Universel parent Comcast (NASDAQ :CMCSA) en détenant une part plus importante.

Cela peut ou non signifier que Comcast les rachète à un moment donné. À tout le moins, cela indique que les grands médias soutiennent son ascension. Dans le but de minimiser la capacité des grands géants de la technologie comme Amazon (NASDAQ :AMZN) et Google parent Alphabet (NASDAQ :GOOG, NASDAQ :GOOGL) pour dominer la distribution de contenu, une fois que le streaming supplante complètement la diffusion traditionnelle et la télévision par câble.

En termes simples, FuboTV a des défis à relever lorsqu’il s’agit de transformer son prochain Fubo Sportsbook en un centre de profit. Avec les grands médias comme partenaires, cependant, ses perspectives de développement en une plate-forme suffisamment grande pour être rentable semblent solides.

Le résultat sur le stock FUBO

Prévu pour rester dans le rouge pendant au moins plusieurs années, il faudra un certain temps avant que FuboTV n’atteigne la rentabilité. La concurrence s’intensifie dans les deux secteurs ciblés (paris sportifs et streaming). Gagner suffisamment de parts de marché auprès des leaders du marché des paris sportifs comme DraftKings peut être difficile. Mais qu’en est-il du streaming ? Sa relation avec les grands médias peut aider à garantir qu’il ne se muscle pas.

Compte tenu de ses chances de succès à long terme, n’attendez pas que l’action FUBO retombe à 15 $ par action (ou moins), car cela pourrait ne pas se produire. Au lieu de cela, sautez dessus alors qu’il retombe après le récent rallye Reddit.

