L’affaire de Bill Cosby pourrait être portée devant la Cour suprême

L’affaire Cosby pourrait être renvoyée devant la Cour suprême de Philadelphie après que le procureur Kevin Steele a déposé un appel visant à rétablir sa condamnation. Plus tôt cette année, la Cour suprême a annulé la condamnation du comédien en 2018 après avoir purgé plus de deux ans de prison, affirmant que la décision du procureur de l’époque, Bruce Castor, de ne pas poursuivre l’affaire aurait dû empêcher Cosby d’être poursuivi en 2015.

« Une annonce de l’accusation de ne pas porter d’accusations ne devrait pas déclencher de protections de procédure régulière contre de futures procédures pénales car les circonstances pourraient changer, y compris de nouvelles déclarations incriminantes de l’accusé », a soutenu Steele dans la pétition, par Variety, qualifiant la décision précédente du tribunal de » précédent dangereux . »

Le porte-parole de Cosby, Andrew Wyatt, a dénoncé l’appel, rejetant le développement dans un communiqué. « Il n’y a aucun fondement à la demande du procureur qui se concentre sur les faits uniques de l’affaire Cosby et n’a aucun impact sur d’importantes questions de droit fédéral », a déclaré Wyatt. « C’est un dernier effort pathétique qui ne prévaudra pas. La fixation du procureur du comté de Montgomery avec M. Cosby est pour le moins troublante », a déclaré Wyatt en réponse.

Cosby a été reconnu coupable et condamné à trois à dix ans de prison pour avoir agressé sexuellement Andrea Constand à son domicile en 2004. Il a purgé près de trois ans de prison avant d’être libéré en juin. Le bureau du procureur a déclaré que le problème avec la décision du tribunal était lié à des préoccupations relatives à la clause de procédure régulière de la Constitution. « La question posée à la Cour est la suivante : « Lorsqu’un procureur annonce publiquement qu’il ne portera pas d’accusations pénales sur la base d’un manque de preuves, la clause de procédure régulière du quatorzième amendement transforme-t-elle cette annonce en une promesse contraignante qu’aucune accusation ne sera jamais portée ? déposée, une promesse sur laquelle la cible peut s’appuyer comme s’il s’agissait d’une immunité ? », indique un communiqué de presse.

Cosby n’a pas encore fait d’interviews très médiatisées depuis sa libération et est resté très privé. On lui a également refusé de remonter sur scène en tant que comédien, malgré les promesses de Wyatt qu’il ferait un jour son retour et qu’il partirait en tournée.