L’affaire de fraude de ‘Basketball Wives’ aurait obtenu beaucoup de temps d’écran dans la saison 10

La saison 10 de Basketball Wives a récemment terminé le tournage et un rapport de Media Take Out révèle que la saison à venir en est une pour les livres. Une source a déclaré au site de blog qu’une grande partie de la saison se concentre sur le retour de l’ancien membre de la distribution de Los Angeles, Brittish Williams, qui a récemment été accusé de fraude fédérale à St. Louis, Missouri. Selon le rapport du MTO, l’une des co-stars de Williams serait celle qui aurait prévenu les enquêteurs. La source affirme: « Cette saison est un peu comme un polar. Les téléspectateurs peuvent essayer de comprendre qui a balancé Brittish. »

Williams, qui s’appelle également « Cierrah », a été inculpée de fraude fédérale et d’usurpation d’identité le 22 septembre. Les accusations sont graves, le bureau du procureur américain du district oriental du Missouri l’accusant de cinq chefs d’accusation d’abus d’un Numéro de sécurité sociale; quatre chefs d’accusation de fraude bancaire ; trois accusations de fausses déclarations à l’IRS ; trois chefs d’accusation de fraude électronique ; et trois chefs d’accusation de vol d’identité aggravé.

Les procureurs allèguent que Williams a utilisé de faux numéros de sécurité sociale à partir de 2017 pour obtenir des prêts, des lignes de crédit et d’autres fonds de différentes institutions financières. Au cours des deux années suivantes, les procureurs affirment que la star de télé-réalité a déposé quatre chèques d’un montant de 4 500 $ à 5 800 $ dans ses propres comptes personnels. Elle a retiré l’argent avant que les chèques ne soient sans provision ou avant que les banques ne puissent les signaler comme frauduleux.

Williams a été officiellement arrêté le jeudi 7 octobre et a plaidé non coupable le même jour. Son avocat, Jason Korner, a déclaré aux médias à l’extérieur de la salle d’audience que toute cette épreuve est une énorme confusion. Il pense que Williams « a été spécifiquement ciblée en raison de sa célébrité, et je m’attends à ce que ce soit clair une fois que les preuves seront produites ».

Williams est apparu dans la troisième saison de Basketball Wives LA. À l’époque, elle était fiancée à la star internationale du basket-ball Lorenzo Gordon. Les deux ont accueilli une fille, Dash Dior, en 2018. Ils sont ensuite apparus dans la série de télé-réalité Marriage Boot Camp de We TV. Gordon et Williams se sont depuis séparés et se sont battus sur les réseaux sociaux pour des problèmes de garde et de pension alimentaire pour enfants.