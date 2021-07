L’affaire de garde à vue de Brad Pitt et Angelina Jolie retardée par le juge Drame

L’affaire de divorce de Brad Pitt et Angelina Jolie a fait l’objet d’une autre mise à jour cette semaine, avec la pétition de Jolie pour que le juge John Ouderkirk soit renvoyé d’elle et l’affaire Pitt approuvée. Vendredi, la Cour d’appel de Californie a décidé que le juge était disqualifié, rapporte Us Weekly.

“L’affaire a été renvoyée devant la Cour supérieure de Los Angeles”, a déclaré une source. “Le juge Ouderkirk n’est plus impliqué et Angelina est reconnaissante de demander une décision juste concernant la garde des enfants.” Ouderkirk avait auparavant accordé à Pitt plus de temps avec ses cinq enfants mineurs et Jolie, mais sa disqualification signifie que la décision est désormais nulle. Les juges avaient annulé une précédente décision de justice refusant la demande de Jolie de disqualifier Ouderkirk, et il est désormais inéligible pour servir de juge temporaire dans l’affaire.

Les juges qui ont supervisé l’audience plus tôt en juillet ont noté que “le défaut d’Ouderkirk de faire des divulgations obligatoires” sur d’autres procédures judiciaires impliquant les avocats de Pitt “pourrait amener une personne objective, au courant de tous les faits” à douter de l’impartialité d’Ouderkirk dans l’affaire, selon un avis du tribunal obtenu par PEOPLE. Parce qu’il y aura un changement de juge dans l’affaire Pitt et Jolie, il est possible que leur accord de garde actuel soit annulé et qu’ils devront recommencer.

L’ancien couple, qui s’est marié en 2014 et s’est séparé en 2016, partage six enfants, Maddox, 19 ans, Pax, 17 ans, Zahara, 16 ans, Shiloh, 15 ans, et les jumeaux Knox et Vivienne, 12 ans. En tant qu’adulte, Maddox n’est pas impliqué dans l’affaire de la garde à vue.

Jolie a initialement demandé à Ouderkirk de se disqualifier en août 2020, alléguant qu’il n’avait pas divulgué “les relations commerciales et professionnelles en cours” avec l’équipe juridique de Pitt. À l’époque, Pitt a insisté sur le fait que Jolie et lui avaient une “histoire bien documentée” avec Ouderkirk, qui a officié le mariage du couple.

Le juge a répondu à la demande de Jolie en déclarant: “L’objection à mon service continu ne change pas ma capacité à visualiser et à évaluer objectivement les preuves présentées par les deux parties et à appliquer la loi de manière impartiale.” Dans des documents judiciaires précédents, il a affirmé que la star de Maléfique avait “clairement échoué” à prouver toute forme de parti pris dans l’affaire.

En mai, Jolie a déposé des documents alléguant que le tribunal avait refusé d’entendre les preuves pertinentes dans l’affaire, y compris le témoignage de certains de ses enfants. “Le juge Ouderkirk a refusé à Mme Jolie un procès équitable, excluant à tort ses preuves concernant la santé, la sécurité et le bien-être des enfants, preuves essentielles pour plaider sa cause”, affirment les documents via l’Associated Press.