L’affaire de Huawei chez Amazon : une de ses montres connectées avec GPS, en vente à 81 euros | La technologie

Huawei vend plusieurs modèles de smartwatch à moins de 100 euros, dont un spécialement conçu pour les sportifs.

La Huawei Watch GT 2e est une montre connectée bon marché, même si son prix ne doit tromper personne, puisque c’est un modèle qui répond pleinement si vous êtes coureur, cycliste ou même si vous pratiquez la natation, et pour bien moins de 100 euros.

En ce moment, temporairement, Amazon le vend pour seulement 81 euros, une véritable aubaine qui le fera sûrement vendre rapidement, et cela peut signifier que l’offre ne dure pas longtemps.

Nous avons pu le mettre à l’épreuve dans son test, ce qui nous a laissé très satisfaits en général, notamment avec la précision de ses capteurs et la durée de sa batterie, qui atteint environ deux semaines avec une utilisation normale, selon bien sûr. combien de temps vous activez le GPS.

Cette montre connectée pour sportifs dispose d’un GPS et d’un capteur de fréquence cardiaque, bien qu’elle dispose également d’autres fonctionnalités avancées, telles que la mesure du VO2 Max.

Pour le prix qu’elle a, nous pouvons confirmer qu’elle fait partie des meilleures montres de course du moment, notamment en ce qui concerne le rapport qualité-prix, bien qu’il existe évidemment d’autres modèles plus complets et actuels qui mesurent des valeurs avec VO2 Max ou SpO2.

Il dispose de plus de dix modes sportifs et mesure entre autres le rythme, la fréquence cardiaque ou la qualité du sommeil.



Nous expliquons comment prendre la meilleure décision d’acheter une montre de sport, les modèles et ce que vous devez rechercher pour faire le meilleur choix et économiser de l’argent.

