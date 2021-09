L’affaire de la mort de Mahant Narendra Giri devient plus trouble au milieu des révélations sur les « notes de suicide » – ce que nous savons jusqu’à présent

Une prétendue note de suicide de 7 à 8 pages a également été trouvée, dans laquelle le voyant avait écrit qu’il était mentalement perturbé et bouleversé par l’un de ses disciples.

Plusieurs théories et controverses continuent d’émerger en lien avec la mort d’Akhil Bharatiya Akhada Parishad président Mahant Narendra Giri, qui a été retrouvé pendu par ses disciples à Baghambari Muth à Allahabad lundi.

Une prétendue note de suicide de 7 à 8 pages a également été trouvée, dans laquelle le voyant avait écrit qu’il était mentalement perturbé et en colère contre l’un de ses disciples, a déclaré la police. Sur la base de la note, Anand Giri a été arrêté à Haridwar plus tard dans la journée.

Au milieu des théories entourant la mort du devin, la police de l’Uttar Pradesh avait constitué mardi un SIT de 18 membres pour enquêter sur l’affaire tandis que le ministre en chef Yogi Adityanath a déclaré que tous les aspects liés à la mort faisaient l’objet d’une enquête et que les coupables ne seraient pas épargnés.

Voici ce que nous savons de l’affaire jusqu’à présent :

Une autopsie de Mahant Narendra Giri a été effectuée mercredi et le rapport a été remis aux hauts responsables de la police. La police considère la mort comme un cas prima facie de suicide. Dans la prétendue note de suicide, le voyant décédé tenait son disciple Anand Giri et deux autres prêtres responsables de sa mort. La police a déclaré que la lettre manuscrite avait été envoyée pour examen médico-légal. Les deux autres prêtres nommés dans la note, Adha Prasad Tiwari et son fils Sandeep Tiwari, sont originaires de Prayagraj. Ils n’ont pas été nommés dans le FIR, déposé sur la plainte d’un autre disciple, Amar Giri Pawan Maharaj. Selon la plainte, le chef de l’ABAP – considéré comme le plus grand regroupement de sâdhus du pays – était perturbé ces derniers mois à cause d’Anand Giri et avait dit à plusieurs reprises qu’il était mécontent de lui. Depuis quelques mois , Narendra Giri avait été impliqué dans une bataille publique avec Anand Giri, les deux parties s’accusant, entre autres, de détournement de fonds. Le mahant aurait fait expulser Anand Giri de l’akhara de Niranjani à la suite d’allégations selon lesquelles il aurait contrevenu aux traditions de l’akhara en restant en contact avec sa famille. Dans une déclaration aux médias lundi, Anand Giri a nié tout malentendu et a appelé le la mort de mahant un complot ourdi par ceux qui auraient détourné des fonds mathématiques. La mort de Narendra Giri a incité la police à enquêter sur la mort d’un autre disciple, Ashish Giri, à Prayagraj en novembre 2019. Lorsque son corps ensanglanté a été retrouvé, il a été allégué qu’Ashish Giri s’était tiré une balle. Selon la police, un des disciples de Narendra Giri a appelé lundi vers 17h20 et les a informés que le mahant s’était pendu à un ventilateur dans sa chambre. Le disciple aurait dit à la police qu’ils avaient coupé la corde et fait tomber le corps.

