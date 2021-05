L’affaire de paternité contre Julio Iglesias rejetée

Le plaignant a présenté un test ADN qui a été réalisé sur une bouteille que Julio José Iglesias, fils du chanteur espagnol, résidant aux États-Unis, avait utilisé et qu’il a laissé tomber de sa voiture en se garant sur une plage.

Selon cette partie, le test ADN réalisé conclut “sans aucun doute” que Javier Sánchez et Julio José Iglesias ont le même père.

Javier Sánchez Santos et Julio Iglesias. (Images spéciales / Instagram / ..)

Mais la chaîne SER a annoncé cette semaine que la Cour suprême a certifié que Javier Sánchez n’est pas le fils de Julio Iglesias et n’a pas admis l’appel présenté par le premier car l’affaire avait déjà été jugée dans le passé et n’a pas abouti à une nouvelle décision: ” non concorde avec l’intérêt d’appel allégué par l’appelant “, et ils imposent également les frais de procédure.

Face à ce nouveau coup dur, El País a partagé que Sánchez avait assuré par l’intermédiaire de son avocat, Fernando Osuna, qu’ils étaient prêts à continuer à se battre et à porter leur affaire devant la Cour constitutionnelle ou devant la Cour européenne des droits de l’homme à Strasbourg si nécessaire.