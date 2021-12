L’affaire de viol d’Armie Hammer est envoyée à DA, des accusations peu probables

Marteau d’arméeL’enquête pour viol présumé de s’est terminée et les forces de l’ordre envoient leurs conclusions au procureur de la République… mais on nous dit que l’acteur ne risque pas de faire l’objet d’accusations.

Des sources ayant une connaissance directe disent à TMZ … le LAPD transmet l’affaire au bureau du procureur du comté de LA maintenant qu’il a terminé son enquête, qui a été lancée en mars.

On nous dit que l’affaire n’est pas solide et n’entraînera probablement aucune accusation contre Armie. On ne sait pas si la raison derrière cela est un manque de crédibilité des témoins potentiels ou un manque de preuves particulières étayant les affirmations. Dans tous les cas… le bureau du procureur aura le dernier mot sur l’affaire.

Lire du contenu vidéo

Comme nous l’avons signalé … Armie était accusé de viol une femme nommée Effie, qui a déposé un rapport de police.

Effie a rendu publique ses accusations via une conférence de presse, aux côtés de l’avocat Gloria Allred. Le viol présumé a eu lieu en 2017 – et Effie affirme qu’il a duré plus de 4 heures dans ce qu’elle a qualifié d’incident violent.

Armie a nié les allégations, affirmant qu’Effie lui envoyait des textes sales en 2020 … ce qui, selon lui, sape son histoire. Les affirmations d’Effie ont fait surface au milieu un plus grand scandale Armie a été impliqué dans – où certains de ses exploits sexuels ont même été décrits comme cannibales.

Certaines femmes ont affirmé qu’Armie était allée trop loin, au point de se sentir violée et/ou agressée. Il a nié avec véhémence tous leurs récits, affirmant que toutes les relations sexuelles qu’il avait eues étaient totalement consensuelles.

Nous avons contacté le LAPD, qui a refusé de commenter en raison du fait qu’il s’agit d’une affaire en cours.