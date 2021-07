L’affaire d’enlèvement Whitmer du FBI ressemble à un complot de terreur Potemkin ⋆ 10z viral

Au cours des dernières semaines, il y a eu de nombreux reportages sur le prétendu complot visant à kidnapper le gouverneur du Michigan, Gretchen Whitmer, en particulier sur le fait que le FBI semble y avoir joué un rôle beaucoup plus considérable que ce qui avait été rapporté auparavant. BuzzFeed News a produit un exposé sur l’affaire détaillant comment le FBI a utilisé 12 informateurs et agents secrets du FBI pour infiltrer le groupe de milice Wolverine Watchmen, qui, selon les procureurs, avait prévu de kidnapper Whitmer à l’approche des élections nationales de 2020.

Le problème avec l’affaire est qu’il semble que le FBI, par l’intermédiaire d’informateurs et d’agents infiltrés, ait fomenté le complot d’enlèvement, occupé les postes de direction clés de la milice, formé les membres de la milice aux tactiques militaires, recruté activement des participants et financé une grande partie de les activités de la milice. Puis, lorsque divers membres de la milice Watchman sont devenus mal à l’aise avec le complot d’enlèvement, avec plusieurs démissions, le principal informateur du FBI a poussé le complot, devenant finalement le chef du groupe de milice.

L’histoire de l’informateur principal ne colle pas

Le principal informateur, connu uniquement sous le nom de Dan, a été identifié dans des documents judiciaires comme un ancien vétéran de la guerre en Irak de l’armée américaine. Dan se serait porté volontaire pour le FBI après être tombé sur le groupe Wolverine Watchman sur Facebook.

Dan, dont les documents judiciaires indiquent qu’il a obtenu un diplôme universitaire en justice pénale après son passage dans l’armée, a déclaré qu’il avait auparavant travaillé comme agent de protection de la direction et instructeur d’armes à feu de la National Rifle Association, et qu’il était actuellement un employé du service postal américain (le la nature exacte de ses fonctions à l’USPS n’est pas rendue publique).

Il a déclaré devant le tribunal qu’il avait recherché des publications sur Facebook liées au deuxième amendement pour trouver des opportunités de formation tactique pour conserver les compétences de combat périssables qu’il avait acquises au cours de sa période de service en Irak. Après avoir consulté la page de Watchman, il a demandé à être accepté dans leur groupe Facebook privé et a été admis après avoir répondu à une série de questions de vérification.

Au moment où Dan a demandé à devenir membre de la milice Watchman, en mars 2020, la milice Watchman ne comptait qu’un seul membre ayant une expérience militaire : Joe Morrison, un mécanicien de réserve des Marines américains servant à temps partiel avec un groupe de soutien logistique de la réserve (selon le tribunal documents, un deuxième vétéran militaire, Daniel Harris, a été recruté dans le groupe cinq mois plus tard, en juillet 2020). Morrison n’avait aucune formation aux armes de combat au-delà du camp d’entraînement et aucune expérience de combat.

Il est étonnant de savoir exactement quel genre de « possibilités d’entraînement tactique » Dan, un vétéran de la guerre en Irak, espérait tirer d’un groupe hétéroclite de milices civiles en grande partie non entraînées et inexpérimentées. Selon le témoignage de Dan, il a participé à une guerre de porte à porte de plusieurs mois à Sadr City au cours de sa rotation de 14 mois en Irak. La question de savoir pourquoi quelqu’un ayant l’expérience de combat de Dan chercherait à rejoindre la milice Watchman pour recevoir une formation n’a pas été posée ni examinée lors des dépositions et des audiences au tribunal.

Ce « complot » et ces « conspirateurs » sont une blague

Les procureurs fédéraux et d’État dans cette affaire ont inculpé 14 accusés de tout le pays; pas seulement du Michigan, mais d’États aussi éloignés que la Virginie, le Delaware et la Caroline du Sud. Certains des accusés ne sont pas des personnages sympathiques et ont fait des déclarations incendiaires dans des messages texte, des publications sur les réseaux sociaux et devant des informateurs du FBI qui ont consciencieusement enregistré chacun de leurs mots. Les procureurs ont affirmé à plusieurs reprises que les accusés étaient des menaces dangereuses pour le public, mais ils n’ont présenté aucune preuve réelle de cela au-delà du discours incendiaire des accusés.

La principale affirmation des procureurs selon laquelle les accusés avaient démontré leur capacité et leur intention d’utiliser des explosifs dans le complot découlait de leurs tentatives ridicules d’allumer de la poudre noire non compressée lors d’un événement de formation de groupe parrainé par l’un des informateurs du FBI, ce qui en soi a prouvé à quel et incapables, les défendeurs étaient dans la manipulation ou l’utilisation d’explosifs. En fait, la seule planification réelle du groupe en ce qui concerne les explosifs a été réalisée par un agent infiltré du FBI qui s’est fait passer pour un expert en explosifs et un courtier du marché noir pour les explosifs de type militaire.

Lire les documents judiciaires, les messages texte et les transcriptions de cette affaire, c’est comme écouter la chanson country de David Allen Coe sur les camionnettes, les remorques à simple largeur, la prison et le fait d’être ivre sous la pluie. Pour la classe d’élite de la nation, les accusés dans cette affaire sont une collection de survols de la pile de jouets cassés de l’Amérique : la population excédentaire qui a été laissée pour compte dans la destruction de la classe ouvrière américaine par la mondialisation.

Avec l’aide d’une forte offre de mouchards, le FBI a rassemblé des chômeurs, des sans-abri, pour la plupart seuls et des grandes gueules en colère pour construire un affichage de style football fantastique de terrorisme domestique et de pornographie de peur. La seule chose plus déprimante que de réaliser que l’Amérique centrale n’est plus qu’un groupe de PNJ dans la dernière version de “Call of Duty: Rogue National Security State”, c’est qu’il y a probablement plus de ces cas fabriqués qui arrivent dans une Amérique près de chez vous.

Comment l’impuissance affecte un peuple

Dans une république comme l’Amérique, il existe une tension conçue entre le citoyen et l’État. Le citoyen, en tant qu’individu, protège ses droits naturels, sa vie privée et sa liberté, tandis que l’État, en tant qu’établissement, se soucie ostensiblement de la prospérité, de la sûreté et de la sécurité de la république dans son ensemble.

Notre Constitution a été conçue pour équilibrer les frictions entre « La vigueur du gouvernement est essentielle à la sécurité de la liberté » d’Alexander Hamilton et « Le meilleur gouvernement est celui qui gouverne le moins ». Lorsque cet équilibre est rompu, il y a conflit politique.

L’élite et les puissants peuvent exprimer leurs préoccupations politiques avec des dons importants aux politiciens et l’indignation lapidaire de leurs comptes Twitter à chèque bleu. Le petit peuple, les épaves et les épaves de la classe ouvrière d’Amérique, n’ont qu’à l’avaler. Ils peuvent exprimer leurs frustrations sur les réseaux sociaux, mais personne ne les écoute, à l’exception de personnes comme Dan et l’armée d’informateurs employés par le gouvernement.

Les impuissants font souvent face à leur impuissance à travers ce qu’on ne peut appeler que le GN, ou le jeu de rôle en direct. Cette fanfaronnade malavisée est une façon de sentir qu’ils ont un certain contrôle sur leur vie.

Une faction de GN contre une autre

La majorité des accusés dans cette affaire faisaient clairement du GN comme des patriotes de style révolutionnaire. Cela était évident lorsque, alors que les informateurs et les agents du FBI poussaient le complot à des fins plus dangereuses, de nombreux membres du groupe ont eu froid aux yeux et ont démissionné, certains allant même jusqu’à quitter l’État.

Dans une meilleure Amérique, le FBI le reconnaîtrait et enverrait un agent ou deux pour alerter ces GN. Après tout, le but du FBI en s’insérant dans ces types d’organisations est-il d’éviter la violence politique, ou est-ce de fabriquer des affaires qui mènent à des titres politiques et à des promotions pour les agents impliqués ?

De toute évidence, en Amérique maintenant, c’est ce dernier – et c’est le nœud du problème. Essentiellement, le FBI et sa collection de partenaires chargés de l’application de la loi dans les groupes de travail conjoints sur le terrorisme sont également des GN, en tant que héros de la lutte contre le terrorisme.

Pour les groupes de travail conjoints du FBI sur le terrorisme et leur armée d’informateurs, il y a de l’argent à gagner dans l’inflation antiterroriste. Selon l’inspecteur général du ministère de la Justice, le FBI dépense plus de 42 millions de dollars par an en informateurs rémunérés. Certains informateurs ont gagné plus de 4,9 millions de dollars pour leur travail. Dans ce cas, l’informateur Dan a gagné près de 55 000 $ pour six mois de travail, en plus de son salaire du service postal américain.

La lutte contre le terrorisme est un travail difficile. Trouver un terroriste national réel dans un pays avec très peu d’incidents de terrorisme national est une tâche encore plus difficile. Il semble qu’il soit beaucoup plus facile, plus rentable et une bien meilleure évolution de carrière pour toutes les personnes impliquées de créer un complot terroriste Potemkine, puis de fondre pour jouer le rôle de héros de la contre-terrorisme.

Le problème est que, alors qu’ils gaspillent un temps et des ressources précieux à faire des gros titres choquants, les agents fédéraux ignorent les véritables menaces qui pèsent sur les Américains, tout en s’immisçant et en ruinant la vie des plus impuissants de notre société.